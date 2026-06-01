  1. Суспільство

У 2025 році особа повідомила ПФ про неотримання пенсії від РФ: чи треба інформувати про це знову

16:24, 1 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФ зазначили, що інформувати орган Пенсійного фонду України потрібно тільки за умови зміни обставин, що впливають на виплату пенсії.
У 2025 році особа повідомила ПФ про неотримання пенсії від РФ: чи треба інформувати про це знову
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законом передбачено, що пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію, пенсія виплачується за умови неотримання пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ. Про це нагадав Пенсійний фонд України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це людина повідомляє в заяві про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії (пункт 144 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

«Якщо таке повідомлення пенсіонер подав, то повторно повідомляти про неотримання виплат від РФ не треба. Інформувати орган Пенсійного фонду України потрібно тільки за умови зміни обставин, що впливають на виплату пенсії, зокрема якщо пенсіонер отримує виплати від органів пенсійного забезпечення РФ», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Партнери з цивільного шлюбу можуть претендувати на половину квартири, придбаної під час спільного життя, — Верховний Суд

Спір за квартиру після смерті жінки: чому Верховний Суд підтримав співмешканця, а не сестру спадкодавиці.

Верховний Суд підтвердив право військових на 100 000 бойових навіть за відсутності рапортів і журналів

Відсутність рапорту чи журналів бойових дій у руках позивача — не підстава для відмови у 100 000 гривень.

Зруйновану споруду на Чернігівщині оформили як будинок заради отримання землі: що вирішив Верховний Суд

ВС підтвердив, що реєстрація будинку, створеного шляхом формального об’єднання квартир у зруйнованій будівлі, не створює законного титулу власності та не дає права на землю.

За ігнорування рапортів військових командирам загрожує арешт на 10 діб: які зміни готують у Раді

У парламенті пропонують посилити відповідальність за порушення порядку розгляду рапортів військових із диференційованими санкціями.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]