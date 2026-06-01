У 2025 році особа повідомила ПФ про неотримання пенсії від РФ: чи треба інформувати про це знову

У ПФ зазначили, що інформувати орган Пенсійного фонду України потрібно тільки за умови зміни обставин, що впливають на виплату пенсії.

Законом передбачено, що пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію, пенсія виплачується за умови неотримання пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ. Про це нагадав Пенсійний фонд України.

Про це людина повідомляє в заяві про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії (пункт 144 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

«Якщо таке повідомлення пенсіонер подав, то повторно повідомляти про неотримання виплат від РФ не треба. Інформувати орган Пенсійного фонду України потрібно тільки за умови зміни обставин, що впливають на виплату пенсії, зокрема якщо пенсіонер отримує виплати від органів пенсійного забезпечення РФ», - додали у ПФ.

