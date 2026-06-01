В 2025 году лицо сообщило ПФ о неполучении пенсии от РФ: нужно ли информировать об этом снова

16:24, 1 июня 2026
В ПФ отметили, что информировать орган Пенсионного фонда Украины необходимо только при изменении обстоятельств, влияющих на выплату пенсии.
Законом предусмотрено, что пенсионерам, проживающим на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины или выехавшим на подконтрольную Украине территорию во время временной оккупации, пенсия выплачивается при условии неполучения пенсионных выплат от органов пенсионного обеспечения РФ. Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины.

Об этом человек сообщает в заявлении о назначении, перерасчете, возобновлении, продлении пенсии (пункт 144 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

«Если такое уведомление пенсионер уже подал, то повторно сообщать о неполучении выплат от РФ не нужно. Информировать орган Пенсионного фонда Украины необходимо только в случае изменения обстоятельств, влияющих на выплату пенсии, в частности если пенсионер начинает получать выплаты от органов пенсионного обеспечения РФ», — добавили в ПФ.

