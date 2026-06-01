В Днепре обсудили защиту прав ветеранов в судах: среди вопросов — своевременная и справедливая защита

Дискуссия стала площадкой для одного из ключевых вызовов современного административного судопроизводства — обеспечения реальной и эффективной защиты прав ветеранов, военнослужащих и членов их семей в условиях военного положения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре состоялся круглый стол, посвященный обеспечению эффективной судебной защиты прав ветеранов в условиях военного положения. Мероприятие стало частью празднования Дней административной юстиции Украины и объединило судей, представителей государственных органов, адвокатуры, ветеранов и силовых структур.

Как отметили в Днепропетровском окружном административном суде, профессиональная дискуссия стала площадкой для открытого межинституционального диалога по одному из ключевых вызовов современного административного судопроизводства — обеспечению реальной и эффективной защиты прав ветеранов, военнослужащих и членов их семей в условиях военного положения. В центре внимания участников были не только проблемные аспекты правоприменения, но и поиск практических решений, способных устранить бюрократические барьеры и обеспечить действенную защиту защитников Украины.

Открывая круглый стол, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Днепропетровской области Алексей Урлаткин подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны защита прав военнослужащих, ветеранов и членов их семей является одной из важных задач государства и общества.

«Справедливая и своевременная защита прав ветеранов и военных — это прежде всего уважение к людям, которые защищают Украину», — отметил Алексей Урлаткин.

Председатель Днепропетровского окружного административного суда Владимир Горбалинский акцентировал, что в условиях войны обеспечение прав ветеранов и военнослужащих требует не формального подхода, а постоянного профессионального взаимодействия между судами, государственными органами и юридическим сообществом. По его словам, такие встречи являются важной площадкой для выработки общего видения и разработки действенных механизмов защиты прав этой категории граждан.

«Эффективное правосудие сегодня — это не только принятое решение, но и реальная возможность человека получить своевременную и справедливую защиту и надлежащее исполнение судебного решения», — подчеркнул Владимир Горбалинский.

Программа круглого стола была построена вокруг двух практических блоков. Первый касался денежного обеспечения военнослужащих, начисления дополнительных выплат, исполнения судебных решений и особенностей применения процессуальных норм по делам этой категории в условиях военного положения. Участники также обсудили вопросы восстановления процессуальных сроков, судебного контроля, представительства интересов военных и обеспечения прав лиц с инвалидностью вследствие войны.

Второй тематический блок был посвящен вопросам пенсионного обеспечения военных пенсионеров и ветеранов. Ключевые аспекты судебной практики по этой категории дел осветила судья-спикер Днепропетровского окружного административного суда Елена Лунина. В центре внимания участников находились вопросы перерасчета пенсий, ограничения их максимального размера, выплаты задолженностей, а также практические аспекты исполнения судебных решений по делам, связанным с социальными выплатами.

Отдельное внимание участники уделили инклюзивности, безбарьерности и обеспечению надлежащей правовой помощи ветеранам и ветеранкам. Судья Днепропетровского окружного административного суда, член Совета судей Украины Наталья Боженко акцентировала внимание на современных подходах к обеспечению доступного и безбарьерного правосудия для ветеранов, а также представила рекомендации Совета судей Украины относительно работы судов в условиях военного положения.

«Безбарьерность и доступность правосудия для ветеранов и ветеранок сегодня должны быть не декларацией, а реальным стандартом работы судебной системы», — подчеркнула Наталья Боженко.

Участие в дискуссии также принимали ветераны и военнослужащие, которые поднимали практические проблемы взаимодействия с государственными органами и судебной системой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.