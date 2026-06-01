Новые правила бронирования с июня: кто потеряет возможность «забронироваться» через совместительство

Правительство вводит требование к зарплате — от 25 941 грн и жесткий контроль совместителей.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял изменения в систему бронирования военнообязанных, касающиеся критически важных предприятий, учреждений и организаций.

Как отметили в правительстве, обновленная система должна обеспечить более точное применение бронирования для предприятий и работников, которые реально обеспечивают потребности экономики, обороны, безопасности и жизнедеятельности населения.

Одним из ключевых нововведений стало повышение требований к уровню заработной платы. Для сохранения статуса критически важного предприятия и бронирования работников минимальный уровень зарплаты должен составлять не менее трех минимальных заработных плат — 25 941 грн. Для предприятий в прифронтовых регионах будет действовать пониженный порог — 2,5 минимальной заработной платы (21 618 грн).

Также изменен подход к учету работников в квоте бронирования. Работники, которые уже имеют отсрочку от призыва в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также работники-совместители будут учитываться в квоте только по одному из мест работы.

Например, если работник имеет основное место работы на одном предприятии, а на другом работает по совместительству, для квоты бронирования он учитывается только по одному из мест работы. То есть совместительство не будет создавать дополнительное место в квоте бронирования для другого работодателя.

Отдельно правительство уточнило процедуру определения критичности предприятий. Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок повторно утвердить собственные критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения. В частности, могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критических услуг, производстве необходимой продукции, поддержке инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин.

Кроме того, в течение трех месяцев будет проведен пересмотр статуса всех предприятий, которые уже определены как критически важные. При этом на переходный период действующие решения о критичности и бронировании работников сохраняются.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев уточнил, что для изменения заработной платы до минимально необходимой для бронирования работодатель будет иметь 2 месяца. А для урегулирования вопроса совместительства будет предоставлено 10 дней.

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, правительство не ожидает существенных изменений в общем количестве забронированных работников, которое сейчас составляет около 1,4 млн человек.

«Так же, как и в прошлый раз, в декабре 24 года, и сейчас будет дано 3 месяца предприятиям на повторное подтверждение своей критичности. То есть до 1 сентября они должны пройти этот механизм. Механизм уже понятен, пакеты готовы, это займет не больше времени, чем в прошлый раз, и раз в 1,5 года в условиях военного положения пересматривать критичность предприятий, которые действительно критичны для экономики государства, нам кажется справедливым, потому что ситуация меняется», — отметил Соболев.

