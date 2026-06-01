Франция задержала в Атлантике танкер теневого флота России — Макрон, видео

10:08, 1 июня 2026
ВМС Франции перехватили подсанкционный российский танкер Тагор, который, по словам Эммануэля Макрона, входит в теневой флот РФ.
Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию вышедшего из российского порта нефтяного танкера «Тагор» и находится под международными санкциями. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, операция состоялась в открытых водах Атлантического океана с участием международных партнеров, в том числе Великобритании. Французские военные действовали в соответствии с нормами международного морского права.

Президент Франции отметил, что суда так называемого теневого флота используются для обхода санкционных ограничений, нарушают международные правила мореходства и обеспечивают финансирование российской агрессии против Украины.

"Нельзя допускать, чтобы корабли избегали санкций, пренебрегали нормами морского права и способствовали финансированию войны, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", - заявил французский лидер.

Макрон также подчеркнул, что деятельность таких судов несет дополнительные риски по экологии и безопасности морских перевозок.

По его словам, корабли теневого флота часто игнорируют базовые требования безопасности судоходства, что создает угрозу как окружающей среде, так и другим участникам морского движения.

