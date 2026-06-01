Нет законодательного «каркаса»: от правительства ждут конкретных законопроектов по защите прав детей

07:18, 1 июня 2026
Без законодательного «каркаса» план защиты детей до 2030 года не будет работать — ВРУ.
В Украине тысячи детей стали внутренне перемещенными лицами и оказались за границей. Еще 1,5 миллиона детей живут на временно оккупированных территориях, а почти 20 тысяч, по официальным данным, были депортированы или похищены Россией.

Как отметили в Верховной Раде, Украина уже стала первопроходцем во многих сферах защиты детства в условиях военных действий. В частности, масштабировала дистанционное обучение для миллионов детей во время войны, строит подземные школы как новый стандарт безопасности, создает протоколы массовой психологической реабилитации, работает над реинтеграцией детей после депортации и оккупации.

Однако это не повод для гордости.

«Это ответственность. И поэтому рамка Европейской гарантии для детей нужна нам именно сейчас — чтобы весь этот опыт не распылялся между ведомствами, а становился государственной системой», — отметили в ВРУ.

Также отдельно подчеркнуто, что качественное образование невозможно без достойной оплаты труда педагогов, а социальные проблемы детей и учителей взаимосвязаны.

Отмечается, что низкий уровень заработной платы педагогов фактически влияет на качество образовательного процесса, ведь «бедность ребенка и бедность педагога — это части одной системы».

Отдельно был поднят вопрос деинституционализации. Подчеркивается, что отказ от интернатной системы является правильным шагом, однако государство должно реалистично оценивать собственные возможности по развитию сети приемных семей. Также следует обратить внимание на создание единого центрального органа, который будет координировать политику в сфере защиты прав детей.

В то же время возникает вопрос о необходимости конкретизации правительственных планов в сфере защиты прав детей.

«Правительственная программа есть. Национальный план до 2030 года утвержден. Это хорошо. Но без списка необходимых законопроектов он остается теоретическим документом без законодательного каркаса. Мы с коллегами ждем конкретного перечня: какие законопроекты необходимы для реализации этого плана, в какой последовательности и в какие сроки они должны поступить в Верховную Раду. Парламент готов работать», — подчеркнули в ВРУ.

Лента новостей

