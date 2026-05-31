Дочь через суд отстояла право на недополученную пенсию умершей матери более чем за два года

Славянский горрайонный суд Донецкой области рассмотрел спор между наследницей и ПФУ по поводу права на наследование и получение пенсии, которая принадлежала умершей пенсионерке, но не была начислена и выплачена за жизнь.

Славянский горрайонный суд Донецкой области признал за наследницей право собственности в порядке наследования на недополученную пенсию умершей матери и обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области начислить и выплатить эти средства за период с 1 сентября 2022 года по 14 января 2025 года.

Суть дела № 243/11897/25

После смерти матери истица приняла наследство по закону. Частный нотариус выдал ей свидетельство о праве на наследство на сумму недополученной пенсии за период с 1 марта 2022 года по 31 августа 2022 года в размере 45 802,02 грн.

Вместе с тем орган Пенсионного фонда отказался признавать право наследницы на получение пенсии за следующий период — с 1 сентября 2022 года до дня смерти пенсионерки. Ответчик сослался на положения законодательства, согласно которым выплата пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории, осуществляется при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

Кроме того, Пенсионный фонд указал, что при жизни пенсионерка не обращалась с заявлением о возобновлении выплаты пенсии и не подавала уведомление о неполучении пенсии от российских органов пенсионного обеспечения.

По позиции ответчика, средства, которые не были начислены умершему лицу, не могут считаться недополученной пенсией, а потому не подлежат выплате членам семьи или наследникам. Также Пенсионный фонд указывал, что право на пенсию и другие социальные выплаты не входит в состав наследства.

Суд установил, что истица является дочерью умершей пенсионерки и надлежащим образом приняла наследство. Из материалов дела следует, что пенсионерка состояла на учёте в органах Пенсионного фонда как получатель пенсии по возрасту. Согласно письмам Пенсионного фонда, выплата пенсии была прекращена с 1 сентября 2022 года. После смерти пенсионерки наследница обратилась в суд за защитой своего права на наследование невыплаченной пенсии за период с 1 сентября 2022 года по день смерти наследодателя.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьями 1216 и 1218 Гражданского кодекса Украины в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся вследствие его смерти.

Вместе с тем суд обратил внимание на положения части пятой статьи 1268 ГК Украины, согласно которым независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику с момента его открытия. Наследник не может принять лишь часть наследства и отказаться от другой его части. Лицо, принявшее часть наследственного имущества, считается принявшим всё наследство.

Учитывая это, суд пришёл к выводу, что наследница приобрела право на получение всей начисленной и невыплаченной при жизни пенсии наследодателя.

Отдельно суд отклонил доводы Пенсионного фонда о невозможности начисления пенсии за спорный период. Суд подчеркнул, что статья 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает основания для прекращения именно выплаты пенсии, а не её начисления. Даже при наличии решения о прекращении выплаты пенсии это не означает прекращения её начисления, поскольку закон прямо предусматривает возможность возобновления выплаты пенсии после устранения соответствующих обстоятельств.

Кроме того, суд обратил внимание, что ответчик не предоставил решения о прекращении выплаты пенсии наследодателю по иным основаниям, кроме смерти пенсионера.

При разрешении спора суд учёл правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 27 июня 2024 года по делу №243/11178/21, согласно которому прекращение пенсионных выплат при жизни наследодателя по основаниям, не предусмотренным законом, а также необжалование таких действий самим наследодателем не прекращает уже назначенные пенсионные выплаты и не лишает наследников права наследовать право на их получение. Такие выплаты считаются принадлежавшими наследодателю и подлежат наследованию в соответствии со статьёй 1227 ГК Украины.

Также суд отклонил ссылку ответчика на часть первую статьи 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которая устанавливает ограничение относительно выплаты пенсии за прошедшее время не более чем за три года до обращения пенсионера. Суд отметил, что данная норма регулирует правоотношения с участием живого пенсионера как обладателя личного права на пенсию и не распространяется на наследственные правоотношения.

По результатам рассмотрения дела суд признал за наследницей право собственности в порядке наследования по закону на недополученную пенсию умершей матери за период с 1 сентября 2022 года по 14 января 2025 года, обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области начислить и выплатить указанные средства, а также взыскал с ответчика в пользу истицы судебный сбор в размере 1211,20 грн.

