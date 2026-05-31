  1. В Украине

Отпуск с выездом за границу для военнослужащих – какие документы необходимо подать в ТЦК

19:35, 31 мая 2026
В ТЦК пояснили, что разрешение на выезд за пределы Украины во время отпуска принимается в индивидуальном порядке и требует согласования с командованием.
В Донецком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки разъяснили порядок предоставления военнослужащим отпуска с возможностью выезда за границу.

Отмечается, что решение о разрешении на выезд принимается в индивидуальном порядке.

Для этого военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части не позднее чем за три недели до запланированной даты выезда.

В рапорте обязательно указываются даты выезда и возвращения, город и адрес пребывания, а также вид транспорта и пункт пропуска, через который планируется пересечение государственной границы.

К рапорту необходимо приложить документы, подтверждающие цель поездки, в частности свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей или документы о временной защите членов семьи за рубежом. В ТЦК уточнили, что основным основанием для выезда является встреча с семьей, которая была вынуждена покинуть Украину.

Также отмечается, что законодательство предусматривает возможность предоставления дополнительных дней к отпуску на время в пути.

После рассмотрения документов командир воинской части принимает решение о разрешении или отказе в выезде. В случае согласования издается приказ, подтверждающий право на выезд, а соответствующая информация вносится в отпускной билет.

Для пересечения государственной границы военнослужащий должен предъявить пограничникам загранпаспорт, документ, удостоверяющий личность военнослужащего, отпускной билет с указанием места пребывания и разрешения на выезд, а также выписку из приказа уполномоченного лица о предоставлении отпуска и права на пересечение границы.

Отдельно в ТЦК пояснили порядок выезда военнослужащих за границу для лечения.

В этом случае необходимо иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу или внутренний паспорт, заключение о необходимости направления на лечение за границу, а также письмо Министерства здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых могут принять на лечение учреждения здравоохранения других государств.

