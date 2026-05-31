Суд отказал во взыскании 10 тысяч грн пени и неустойки по кредитному договору из-за действия военного положения

Заявленная финансовой компанией задолженность свыше 15,8 тыс. грн после судебного разбирательства сократилась до 5,8 тыс. грн из-за отказа во взыскании штрафных санкций.

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел гражданское дело по иску финансовой компании о взыскании задолженности по договору потребительского кредита и принял решение, которым существенно уменьшил сумму денежных средств, заявленную кредитором ко взысканию.

Истцом по делу выступила финансовая компания, которая просила суд взыскать с заемщика более 15,8 тысячи гривен задолженности по договору микрокредитования, заключенному в электронном формате. В состав заявленных требований были включены сумма основного долга, начисленные проценты, комиссия за пользование кредитом, а также 10 тысяч гривен пени и неустойки, начисленных в связи с просрочкой исполнения денежных обязательств, сообщили в суде.

В ходе судебного разбирательства были исследованы представленные сторонами доказательства, в частности документы, подтверждающие факт заключения кредитного договора, получение заемщиком кредитных средств, а также материалы о переходе права требования к новому кредитору на основании договора факторинга.

Оценивая обоснованность заявленных исковых требований, суд отдельно обратил внимание на нормы действующего законодательства, направленные на защиту прав заемщиков в период действия военного положения в Украине.

В решении указано, что в соответствии с пунктом 18 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины заемщики по кредитным и заемным договорам на период действия военного положения освобождаются от ответственности в виде штрафов, пени и иных финансовых санкций за просрочку исполнения денежных обязательств. Кроме того, все такие начисления, произведенные после 24 февраля 2022 года, подлежат обязательному списанию кредитором.

Принимая во внимание указанные положения законодательства, а также сформированную практику Верховного Суда по их применению, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований в части взыскания с ответчика 10 тысяч гривен пени и неустойки.

По результатам рассмотрения дела иск был удовлетворен лишь частично. Из общей суммы требований, превышавшей 15,8 тысячи гривен, суд постановил взыскать с заемщика только 5 849,35 гривны. В указанную сумму вошли основной долг по кредиту, начисленные проценты и комиссия. В удовлетворении требований о взыскании пени и иных штрафных санкций суд отказал.

Таким образом, принятым решением размер задолженности, подлежащей взысканию, был уменьшен почти втрое. Это решение демонстрирует практическое применение предусмотренных законодательством механизмов судебной защиты прав и законных интересов заемщиков, действующих в период военного положения, а также подтверждает важность соблюдения специальных гарантий, установленных государством для граждан в этот период.

