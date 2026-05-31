Нахождение в 6500 метрах от границы само по себе не доказывает попытку его пересечения — суд

Суд закрыл производство в отношении мужчины, которого пограничники обвинили в попытке незаконного пересечения границы с Молдовой, поскольку материалы дела не содержали надлежащих доказательств такого намерения.

Болградский районный суд Одесской области рассмотрел дело № 497/757/26 о привлечении гражданина к административной ответственности по части первой статьи 204-1 КУоАП за якобы попытку незаконного пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска. По результатам рассмотрения суд пришел к выводу об отсутствии события и состава административного правонарушения и закрыл производство по делу.

Обстоятельства дела

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному инспектором пограничной службы 20 марта 2026 года, гражданин был выявлен на автодороге между селами Кальчево и Кубей на расстоянии 6500 метров от государственной границы Украины в направлении Республики Молдова. В протоколе указывалось, что он совершил попытку незаконного пересечения государственной границы вне пункта пропуска, чем нарушил требования Закона «О государственной границе Украины» и совершил правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 204-1 КУоАП.

Лицо, в отношении которого был составлен протокол, отрицало факт совершения правонарушения. Оно пояснило, что в тот день двигалось на автомобиле домой в село, где постоянно проживает и зарегистрировано. По его словам, пограничники остановили транспортное средство, после чего его доставили в подразделение пограничной службы для составления протокола, а затем в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для проверки документов. После подтверждения наличия бронирования от мобилизации лицо отпустили.

В своих объяснениях гражданин подчеркивал, что был остановлен за 6500 метров от государственной границы, не имел намерения её пересекать, постоянно проживает и работает в Одесской области, а материалы дела не содержат ни одного доказательства, которое объективно свидетельствовало бы о попытке незаконного пересечения границы. Также он обратил внимание на то, что в фабуле протокола неправильно указана его фамилия.

Защитник поддержал эту позицию и отметил, что его клиент был официально трудоустроен на предприятии критической инфраструктуры, имел действующие документы о бронировании, не находился в розыске и регулярно передвигался по указанному маршруту в связи с работой.

Что решил суд

Суд напомнил, что в соответствии со статьями 245 и 280 КУоАП при рассмотрении дела необходимо всесторонне, полно и объективно выяснить обстоятельства правонарушения, установить факт его совершения, наличие вины лица и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Суд обратил внимание, что административная ответственность по части первой статьи 204-1 КУоАП наступает за пересечение или попытку пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска либо без надлежащих документов. Для привлечения лица к ответственности необходимо наличие всех элементов состава административного правонарушения, в частности объективной стороны и вины.

Анализируя содержание протокола, суд отметил, что формулировка обвинения не содержит конкретных сведений о том, каким образом двигалось лицо, что свидетельствовало о его движении именно в направлении государственной границы и чем подтверждается цель её незаконного пересечения.

В подтверждение обстоятельств, изложенных в протоколе, к материалам дела были приобщены сам протокол, рапорты сотрудников пограничной службы, схема выявления правонарушения и фотоснимки. Вместе с тем суд отметил, что лица, составившие рапорты, являются заинтересованными в решении вопроса о привлечении лица к ответственности, а составленные ими рапорты являются служебными документами и не являются доказательствами подтверждения виновности лица. Кроме того, на схеме выявления правонарушения вообще отсутствовала линия государственной границы Украины.

Суд констатировал, что материалы дела не содержат ни одного доказательства того, что лицо непосредственно пыталось незаконно пересечь государственную границу. Не были представлены протокол задержания, протокол личного досмотра, объяснения свидетелей либо иные доказательства, которые подтверждали бы факт подготовки к пересечению границы или намерение его осуществить.

Отдельно суд обратил внимание на то, что в фабуле протокола была неправильно указана фамилия лица, в отношении которого составлены материалы. По мнению суда, такая ошибка свидетельствует о недопустимости протокола как доказательства.

Суд также проанализировал положения постановления Кабинета Министров №1147 от 27 июля 1998 года о пограничном режиме. Было отмечено, что вдоль государственной границы устанавливается пограничная полоса шириной 5 километров, а для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений могут выделяться земельные участки шириной от 3 до 50 метров, в пределах которых действует специальный режим.

Суд указал, что само пребывание лица в непосредственной близости к государственной границе может быть одним из обстоятельств, свидетельствующих о возможном намерении её пересечь, однако даже в таком случае необходимо доказывать наличие умысла соответствующими доказательствами. Суд отметил, что лицо находилось на расстоянии 6500 метров от линии государственной границы, а потому не находилось в пределах пограничной полосы, где действует специальный пограничный режим.

Отдельно суд подчеркнул, что пребывание лица на расстоянии 6500 метров от линии государственной границы не является попыткой её пересечения, поскольку от непосредственного пересечения границы его отделяли ещё 6500 метров.

Кроме того, суд обратил внимание, что уполномоченное лицо не выяснило и не отразило в протоколе, имел ли гражданин какие-либо предметы или средства, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к незаконному пересечению государственной границы, в частности инструменты для преодоления инженерных заграждений, рюкзак с вещами, документы или другие предметы.

Ссылаясь на статью 62 Конституции Украины, решение Конституционного Суда Украины от 22 декабря 2010 года №23-рп/2010 и практику Европейского суда по правам человека по делам «Лучанинова против Украины», «Малофеева против России» и «Карелин против России», суд подчеркнул, что все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу, а суд не вправе самостоятельно исправлять недостатки обвинения либо искать доказательства виновности лица.

По результатам рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что материалы не подтверждают наличие в действиях гражданина объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 204-1 КУоАП. Суд пришёл к выводу, что материалы дела не подтверждают наличие в действиях лица объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 204-1 КУоАП, а вина не доказана надлежащими и допустимыми доказательствами. В связи с этим суд констатировал отсутствие как события, так и состава административного правонарушения.

В связи с этим производство по делу было закрыто на основании пункта 1 части первой статьи 247 КУоАП в связи с отсутствием состава и события административного правонарушения.

