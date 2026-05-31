Налог на прибыль для игорного бизнеса – ГНС разъяснила, как правильно определять объект налогообложения

Налоговая служба разъяснила, как формируется база налогообложения налогом на прибыль и как заполняется декларация для плательщиков в сфере азартных игр.

Главное управление ГНС в Одесской области предоставило разъяснения относительно порядка определения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий для организаторов азартных игр, которые получают доход исключительно от деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, а также относительно заполнения строки 02 Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий для применения ставки, определенной п. 136.1 ст. 136 Налогового кодекса Украины.

Согласно п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НКУ, объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль с источником происхождения в Украине и за ее пределами, которая определяется путем корректировки финансового результата до налогообложения, сформированного в финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности, на разницы, определенные НКУ.

Отдельно оговорено, что объектом налогообложения также является доход организаторов азартных игр, полученный от соответствующей деятельности, за исключением дохода от залов игровых автоматов, уменьшенного на сумму выплат игрокам, который облагается налогом в соответствии с п. 141.5 ст. 141 НКУ (п.п. 134.1.5 п. 134.1 ст. 134 НКУ), а также доход от организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов (п.п. 134.1.6 п. 134.1 ст. 134 НКУ).

В соответствии с п.п. 141.5.1 п. 141.5 ст. 141 НКУ, субъекты в сфере организации азартных игр одновременно с уплатой налога на прибыль по базовой ставке, определенной п. 136. 1 ст. 136 НКУ, уплачивают налог на доход по ставкам, установленным подпунктами 136.4.1 и 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 НКУ.

Начисленный налог на доход не является разницей и не уменьшает финансовый результат до налогообложения.

Базовая ставка налога на прибыль в соответствии с п. 136.1 ст. 136 НКУ составляет 18%.

При осуществлении деятельности в сфере азартных игр применяются также ставки налога на доход: 10% — для дохода от залов игровых автоматов (п.п. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 НКУ) и 18% — для прочего дохода от такой деятельности, уменьшенного на сумму выплат игроку (п.п. 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 НКУ).

Согласно п. 136.5 ст. 136 НКУ, налог на доход, установленный для отдельных видов деятельности, является частью налога на прибыль.

Плательщики налога на прибыль, в том числе организаторы азартных игр, определяют объекты налогообложения в Налоговой декларации, утвержденной приказом Минфина № 897 от 20.10.2015.

Финансовый результат до налогообложения по ставке 18 % отражается в строке 02 декларации и определяется по данным бухгалтерского учета с учетом налоговых разниц. Разницы указываются в строке 03, а объект налогообложения — в строке 04.

Отдельно в декларации отражаются показатели доходов от азартных игр и соответствующие налоговые начисления в строках 11–15, в зависимости от вида деятельности, а общая сумма налога за отчетный период — в строке 17.

Таким образом, организаторы азартных игр, осуществляющие деятельность на основании лицензии и получающие доход исключительно от нее, определяют объект налогообложения по правилам п.п. 134.1.1 п. 134. 1 ст. 134 НКУ и одновременно с учетом п. 141.5 ст. 141 НКУ и применением положений пп. 136.4.1, 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 НКУ. Они обязательно заполняют строку 02 декларации с указанием финансового результата до налогообложения, сформированного по правилам бухгалтерского учета.

Также в разъяснении указано, что вопросы порядка учета налога на доход в бухгалтерском учете относятся к сфере методологии бухгалтерского учета, которая регулируется центральным органом исполнительной власти в сфере финансовой политики в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и положениями о Министерстве финансов Украины.

