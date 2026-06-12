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В Киеве перекроют пять улиц для проведения ярмарок – как изменятся маршруты общественного транспорта

23:48, 12 июня 2026
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13 и 14 июня часть автобусных маршрутов и троллейбус №34 будут курсировать по измененным схемам движения в связи с проведением сезонных ярмарок на нескольких улицах столицы.
В Киеве перекроют пять улиц для проведения ярмарок – как изменятся маршруты общественного транспорта
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В Киеве в эти выходные изменят движение отдельных маршрутов общественного транспорта из-за проведения сезонных ярмарок на улицах Голосеевской, Сержа Лифаря, Иорданской, Татарской и Игоря Юхновского. Об этом сообщили в КГГА.

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В субботу, 13 июня, с начала движения и до завершения ярмарок транспорт будет работать по следующим схемам:

  • автобус №39 будет курсировать от проспекта Голосеевского через проспект Науки и улицу Лысогорскую до транспортной развязки на пересечении с улицами Ракетной и Панорамной, далее – по улице Лысогорской и Лысогорскому переулку. В обратном направлении маршрут останется без изменений;
  • автобус №98 будет двигаться от улицы Радунской через Будищанскую, улицу Оноре де Бальзака (нечетная сторона), улицу Александры Экстер, проспект Красной Калины, улицу Сержа Лифаря, улицу Пуховскую до ТЭЦ-6;
  • автобус №110 будет курсировать от улицы Радунской (в обратном направлении – через улицы Радунскую, Лисковскую и Милославскую), далее по улице Градинской, улице Оноре де Бальзака (четная сторона, в обратном направлении – нечетная), улице Александры Экстер, проспекту Красной Калины, улице Сержа Лифаря, улице Николая Закревского и далее по действующему маршруту до станции метро «Площадь Украинских Героев»;
  • троллейбус №34 будет курсировать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

В воскресенье, 14 июня, изменения коснутся следующих маршрутов:

  • автобус №31 будет курсировать от станции метро «Политехнический институт» через проспект Брестский, улицы Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую, Князя Владимира Мономаха до улицы Татарской;
  • автобусы №110 и №112 будут двигаться от станций метро «Площадь Украинских Героев» и «Лукьяновская» до улицы Радужной по обычным маршрутам, после чего будут курсировать через улицы Ивана Микитенко, Сирожупанников и Игоря Юхновского, а далее будут возвращаться на свои маршруты. В обратном направлении движение останется без изменений.

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Киев дороги транспорт

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