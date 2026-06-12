У Києві перекриють п'ять вулиць для ярмарків – як зміняться маршрути транспорту

13 та 14 червня частина автобусних маршрутів і тролейбус №34 курсуватимуть за зміненими схемами руху через проведення сезонних ярмарків на кількох вулицях столиці.

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У Києві цими вихідними змінять рух окремих маршрутів громадського транспорту через проведення сезонних ярмарків на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Татарській та Ігоря Юхновського. Про це повідомили у КМДА.

У суботу, 13 червня, від початку руху і до завершення ярмарків транспорт працюватиме за такими схемами:

автобус №39 курсуватиме від проспекту Голосіївського через проспект Науки та вулицю Лисогірську до транспортної розв’язки на перетині з вулицями Ракетною та Панорамною, далі – вулицею Лисогірською та Лисогірським провулком. У зворотному напрямку маршрут залишиться без змін;

автобус №98 рухатиметься від вулиці Радунської через Будищанську, вулицю Оноре де Бальзака (непарна сторона), вулицю Олександри Екстер, проспект Червоної Калини, вулицю Сержа Лифаря, вулицю Пухівську до ТЕЦ-6;

автобус №110 курсуватиме від вулиці Радунської (у зворотному напрямку – через вулиці Радунську, Лісківську та Милославську), далі вулицею Градинською, вулицею Оноре де Бальзака (парна сторона, у зворотному напрямку – непарна), вулицею Олександри Екстер, проспектом Червоної Калини, вулицею Сержа Лифаря, вулицею Миколи Закревського та далі за чинним маршрутом до станції метро «Площа Українських Героїв»;

тролейбус №34 курсуватиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.

У неділю, 14 червня, зміни торкнуться таких маршрутів:

автобус №31 курсуватиме від станції метро «Політехнічний інститут» через проспект Берестейський, вулиці Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську, Князя Володимира Мономаха до вулиці Татарської;

автобуси №110 та №112 рухатимуться від станцій метро «Площа Українських Героїв» та «Лук’янівська» до вулиці Райдужної за звичними маршрутами, після чого курсуватимуть через вулиці Івана Микитенка, Сірожупанників та Ігоря Юхновського, а далі повертатимуться на свої маршрути. У зворотному напрямку рух залишиться без змін.

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