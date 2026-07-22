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Одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді — ВККС

20:58, 22 липня 2026 93
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ВККС: до Львівського апеляційного суду проведено співбесіди з 53 кандидатами.
Одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді — ВККС
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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 22 липня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидаток на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

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Панчак Оксана Григорівна підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді.

Щербина Наталія Олександрівна не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 41 кандидатом до Дніпровського апеляційного суду: 26 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 12 кандидатів – не підтвердили, на 3 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

До Львівського апеляційного суду проведено співбесіди з 53 кандидатами: 42 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 10 – не підтвердили, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

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суддя ВККС

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