Субсидія після виїзду за кордон: кому залишать допомогу, а кого виключать із розрахунку

Тривале перебування людини за межами України може вплинути на розмір допомоги.

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Виїзд за межі України не означає автоматичну втрату житлової субсидії. Однак тривале перебування за кордоном може вплинути на розрахунок допомоги, тому отримувачі субсидії мають повідомити про такі зміни Пенсійний фонд України.

Як пояснили у ПФУ, якщо один із членів домогосподарства виїхав за кордон, це саме по собі не є підставою для припинення виплати. Водночас важливим є термін перебування людини за межами України.

Якщо член домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, його можуть не враховувати під час призначення житлової субсидії. У такому випадку:

дохід цієї особи не беруть до уваги під час розрахунку;

соціальні нормативи житла та споживання комунальних послуг визначаються без урахування цієї людини;

субсидію можуть продовжити призначати іншим членам сім’ї, які залишилися в Україні.

Отримувач субсидії зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд, якщо член домогосподарства або його сім’ї перебуває за кордоном понад 60 днів у періоді, на який призначена допомога.

Якщо не повідомити про такі зміни, може виникнути переплата. У такому разі надміру виплачені кошти доведеться повернути, а надання субсидії можуть припинити.

Якщо за кордоном перебувають усі члени домогосподарства, житлову субсидію можуть не призначити. Причина — за адресою ніхто фактично не проживає та не користується комунальними послугами.

Водночас навіть під час воєнного стану сам факт тривалого перебування за кордоном не означає автоматичної відмови у виплаті. Якщо частина сім’ї залишається в Україні та проживає за адресою, допомогу можуть призначити саме цим людям.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Пенсійному фонді роз’яснили порядок визначення розміру субсидій та пільг, врахування доходів при їх обчисленні. Житлова субсидія — це державна допомога для сімей, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Вона є безповоротною та розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг у межах встановлених норм та сумою обов’язкового платежу, яку сім’я повинна сплачувати самостійно.