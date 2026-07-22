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Не лише сімейний лікар: хто ще може оформити медичний висновок про тимчасову непрацездатність

20:04, 22 липня 2026 217
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У разі перебування пацієнта в лікарні через захворювання чи травму медичний висновок про тимчасову непрацездатність формує лікуючий лікар стаціонару.
Не лише сімейний лікар: хто ще може оформити медичний висновок про тимчасову непрацездатність
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Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) може оформити не лише сімейний лікар або терапевт. Лікар, який надає допомогу пацієнту в стаціонарних умовах, також має право сформувати такий висновок — якщо за результатами медичної експертизи встановлено факт тимчасової непрацездатності.

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У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що поширена думка про можливість оформлення МВТН виключно лікарями первинної ланки є помилковою.

Якщо пацієнт перебуває у лікарні через захворювання або травму, висновок про тимчасову непрацездатність формує лікар, який безпосередньо веде лікування. Такий МВТН може бути оформлений до прогнозованого завершення випадку, але не більше ніж на 30 календарних днів.

Після виписки зі стаціонару, якщо пацієнту необхідно продовжити лікування амбулаторно, лікар може сформувати МВТН ще на термін до трьох календарних днів — для переходу на подальше лікування за місцем проживання.

Також лікар може врахувати час на дорогу до іншого медичного закладу, якщо пацієнта направляють на консультацію, обстеження або продовження лікування. У такому випадку може бути врахований час на проїзд — до одного календарного дня.

Під час проходження реабілітації у стаціонарних умовах медичний висновок формує лікуючий лікар реабілітаційного закладу, відділення або підрозділу. Спочатку його можуть оформити максимум на 30 днів із можливістю продовження на весь період реабілітації.

Окремі правила діють для випадків догляду за хворими дітьми або членами сім’ї.

Зокрема, при догляді за дитиною до 14 років МВТН може бути сформований:

  • до 14 календарних днів під час амбулаторного лікування;
  • на весь період спільного перебування, якщо дитина госпіталізована або проходить лікування у санаторно-курортному закладі.

Якщо йдеться про догляд за хворим членом сім’ї, висновок оформлюється до трьох календарних днів, а у виняткових випадках — до семи.

У випадках ортопедичного протезування медичний висновок формує лікар стаціонару, де пацієнт отримує спеціалізовану допомогу. Документ оформлюється на весь період перебування у стаціонарі для проведення необхідного лікування.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області роз’яснило, чим відрізняється медичний висновок про тимчасову непрацездатність від електронного листка непрацездатності та як вони формуються в системі.

Як зазначається, у разі хвороби пацієнт звертається до лікаря, який встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує медичний висновок у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

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МОЗ медицина лікарня

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