Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером: обговорили питання припинення війни — Axios

Сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни.

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равид.

За інформацією джерела, обізнаного з перебігом розмови, сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що наразі не встановлено жодного дедлайну для завершення російсько-української війни.

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