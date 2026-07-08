«Дедлайну немає»: Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні і не тільки

Трамп заявив, що дедлайну завершення війни немає, а США за потреби захищатимуть небо України після війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не встановлено жодного дедлайну для завершення російсько-української війни.

«Дедлайну для завершення російсько-української війни наразі немає», – сказав президент США під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

За словами американського президента, цього дня він планує провести розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити питання врегулювання війни.

«Сьогодні я проведу розмову з Путіним. РФ та Україна налаштовані на врегулювання конфлікту. Зараз ми сильно тиснемо на Путіна», – заявив Трамп.

Водночас він наголосив, що після завершення війни Сполучені Штати, у разі необхідності, готові забезпечувати захист повітряного простору України.

«У разі потреби США захищатимуть повітряний простір України після завершення війни», – заявив президент США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.