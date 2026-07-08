«Срока нет»: Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине и не только
Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не установлен никакой крайний срок для завершения российско-украинской войны.
«Крайнего срока для завершения российско-украинской войны пока нет», — сказал президент США во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
По словам американского президента, сегодня он планирует провести беседу с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы урегулирования войны.
«Сегодня я проведу беседу с Путиным. РФ и Украина настроены на урегулирование конфликта. Сейчас мы сильно давим на Путина», — заявил Трамп.
В то же время он подчеркнул, что после завершения войны Соединенные Штаты, в случае необходимости, готовы обеспечивать защиту воздушного пространства Украины.
«В случае необходимости США будут защищать воздушное пространство Украины после завершения войны», — заявил президент США.
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