При каких условиях при разделе имущества один из супругов получает автомобиль, а другой — денежную компенсацию: позиция Верховного Суда

Отсутствие согласия между бывшими супругами не исключает присуждения компенсации за долю автомобиля.

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Семейные споры остаются одной из самых распространенных категорий дел, рассматриваемых украинскими судами. Вчасности, споры, связанные с воспитанием детей, определением их места жительства, взысканием алиментов, лишением родительских прав или разделом имущества, нередко доходят до Верховного Суда.

Очередное такое решение касалось раздела автомобиля после расторжения брака, а также того, при каких условиях неделимая вещь может быть передана одному из бывших супругов с выплатой другому денежной компенсации.

Обстоятельства дела

В деле № 707/1118/25 женщина обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества после расторжения брака. Она указала, что во время брака супруги приобрели автомобиль Citroen C5, нежилое помещение блока гаражей со служебными помещениями, а также построили дачный дом на земельном участке. Все имущество было зарегистрировано на бывшего мужа.

Истица просила передать автомобиль и нежилое помещение в собственность ответчика, взыскав с него 146 856,40 грн компенсации за ее долю в автомобиле и 223 225 грн — за долю в нежилом помещении. Что касается дачного дома и земельного участка, она просила разделить их в равных долях, признав за каждым из бывших супругов право собственности на соответствующую часть имущества.

Черкасский районный суд частично удовлетворил иск. Суд признал спорное имущество общей совместной собственностью супругов и определил за каждым из них равные доли в праве собственности. В передаче автомобиля и нежилого помещения бывшему мужу с выплатой истице денежной компенсации суд отказал, указав, что стороны не достигли согласия относительно такого способа раздела.

Истица обжаловала решение только в части раздела автомобиля, однако Черкасский апелляционный суд оставил его без изменений. Кроме того, апелляционный суд взыскал с нее 2 тыс. Грн расходов на профессиональную правовую помощь ответчика.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что имущество, приобретенное супругами во время брака, презюмируется их общей совместной собственностью, если иное не предусмотрено договором или законом. Согласно статье 70 Семейного кодекса Украины, при разделе имущества, являющегося объектом общей совместной собственности супругов, доли жены и мужа являются равными, если иное не определено договоренностью между ними или брачным договором.

Указанные нормы закона свидетельствуют о презумпции общности права собственности супругов на имущество, приобретенное в период брака. Эта презумпция может быть опровергнута, и один из супругов вправе оспаривать распространение режима общей совместной собственности на конкретный объект, в том числе в судебном порядке. Бремя доказывания обстоятельств, необходимых для опровержения этой презумпции, возлагается на того из супругов, кто ее оспаривает.

Верховный Суд отметил, что автомобиль является неделимой вещью, поэтому при отсутствии договоренности между супругами спор о его разделе разрешает суд. В таком случае суд может присудить автомобиль одному из совладельцев с выплатой другому денежной компенсации стоимости его доли.

Сославшись на правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда, кассационный суд подчеркнул, что согласие ответчика на выплату компенсации другому супругу не является обязательным. Вместе с тем именно тот из супругов, кто соглашается получить компенсацию вместо своей доли в общем имуществе, должен дать согласие на такой способ раздела. При этом сам по себе факт отсутствия у ответчика средств для единовременной выплаты компенсации истцу не может свидетельствовать о чрезмерности такого бремени.

Кроме того, Верховный Суд указал, что оставление неделимой вещи в общей долевой собственности без ее реального раздела не всегда обеспечивает эффективную защиту прав сторон. Лицо, которое фактически пользуется автомобилем, и в дальнейшем сможет им пользоваться, тогда как другой совладелец будет лишен как возможности пользоваться транспортным средством, так и денежной компенсации.

По мнению Верховного Суда, апелляционный суд преждевременно отказал в удовлетворении требований истицы о передаче автомобиля бывшему мужу с выплатой ей компенсации. Суд апелляционной инстанции не установил обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, в частности кто фактически пользуется автомобилем, у кого он находится и кто из сторон имеет водительское удостоверение соответствующей категории.

С учетом этого Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы, отменил постановление Черкасского апелляционного суда от 22 апреля 2026 года и дополнительное постановление от 7 мая 2026 года, а дело в части раздела автомобиля Citroen C5 направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

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