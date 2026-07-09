За яких умов при поділі майна один із подружжя отримує авто, а інший — гроші: позиція ВС

Відсутність домовленості між колишнім подружжям не виключає присудження компенсації за частку автомобіля.

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Сімейні спори залишаються однією з найпоширеніших категорій справ, які розглядають українські суди. Зокрема, спори щодо виховання дітей, визначення місця їх проживання, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, чи поділу майна нерідко доходять до Верховного Суду.

Чергове таке рішення стосувалося поділу автомобіля після розірвання шлюб, а також за яких умов неподільна річ може бути передана одному з колишнього подружжя з виплатою іншому грошової компенсації.

Обставини справи

У справі № 707/1118/25 жінка звернулася до суду з позовом про поділ спільного майна після розірвання шлюбу. Вона зазначила, що під час шлюбу подружжя придбало автомобіль Citroen C5, нежитлове приміщення блоку гаражів зі службовими приміщеннями, а також збудувало дачний будинок на земельній ділянці. Усе майно було зареєстроване на колишнього чоловіка.

Позивачка просила передати автомобіль і нежитлове приміщення у власність відповідача, стягнувши з нього 146 856,40 грн компенсації за її частку в автомобілі та 223 225 грн — за частку в нежитловому приміщенні. Щодо дачного будинку та земельної ділянки позивачка просила поділити їх у рівних частках, визнавши за кожним із колишнього подружжя право власності на відповідну частину майна.

Черкаський районний суд частково задовольнив позов. Він визнав спірне майно спільною сумісною власністю подружжя та визначив за кожним рівні частки у праві власності. У передачі автомобіля та нежитлового приміщення колишньому чоловікові з виплатою компенсації суд відмовив, зазначивши, що сторони не досягли згоди щодо такого способу поділу.

Позивачка оскаржила рішення лише в частині поділу автомобіля, однак Черкаський апеляційний суд залишив його без змін. Також апеляційний суд стягнув з неї 2 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу відповідача.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд нагадав, що майно, набуте подружжям під час шлюбу, презюмується спільною сумісною власністю, якщо інше передбачено договором або законом. Відповідно до статті 70 СК України у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Зазначені норми закону свідчать про презумпцію спільності права власності подружжя на майно, яке набуте ними в період шлюбу. Ця презумпція може бути спростована й один із подружжя може оспорювати поширення правового режиму спільного сумісного майна на певний об`єкт, в тому числі в судовому порядку. Тягар доказування обставин, необхідних для спростування презумпції, покладається на того з подружжя, який її спростовує.

Верховний Суд зазначив, що автомобіль є неподільною річчю, тому за відсутності домовленості між подружжям спір щодо його поділу вирішує суд. У такому разі суд може присудити автомобіль одному зі співвласників із виплатою іншому грошової компенсації вартості його частки.

Посилаючись на правовий висновок Великої Палати Верховного Суду, касаційний суд наголосив, що згода відповідача на виплату компенсації іншому з подружжя не є обов’язковою. Водночас саме той із подружжя, хто погоджується отримати компенсацію замість своєї частки у спільному майні, має надати згоду на такий спосіб поділу. При цьому факт відсутності у відповідача коштів для одноразової виплати компенсації позивачеві сам по собі не може бути ознакою надмірності тягаря з такої виплати

Крім того, Верховний Суд зазначив, що залишення неподільної речі у спільній частковій власності без її реального поділу не завжди забезпечує ефективний захист прав сторін. Особа, яка фактично користується автомобілем, і надалі матиме можливість ним користуватися, тоді як інший співвласник буде позбавлений як можливості користуватися транспортним засобом, так і грошової компенсації. На думку Верховного Суду, апеляційний суд передчасно відмовив у задоволенні вимог позивачки щодо передачі автомобіля колишньому чоловікові з виплатою їй компенсації. Суд апеляційної інстанції не встановив обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення спору, зокрема хто фактично користується автомобілем, у кого він перебуває та хто зі сторін має посвідчення водія відповідної категорії.

З огляду на це Верховний Суд частково задовольнив касаційні скарги, скасував постанову Черкаського апеляційного суду від 22 квітня 2026 року та додаткову постанову від 7 травня 2026 року, а справу в частині поділу автомобіля Citroen C5 направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

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