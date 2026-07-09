Блогери залякують випускників з України: чому закінчення бакалаврату не заважає хлопцям до 23 років поїхати за кордон

Фейк із ТікТок: чи правда, що випускників бакалаврату 2004 року народження не випускають за кордон.

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Чи може хлопець 2004 року народження, який уже закінчив бакалаврат, але ще не вступив до магістратури, законно виїхати за кордон під час воєнного стану? Саме це питання останнім часом дедалі частіше виникає серед молоді та їхніх батьків. Причина – поширення суперечливих порад у соціальних мережах і численні помилкові твердження про те, що після завершення навчання право на виїзд автоматично втрачається.

Насправді чинне законодавство встановлює інші правила. Для чоловіків віком від 18 до 22 років включно можливість перетину державного кордону залежить не від навчання, відстрочки чи статусу військового обліку, а насамперед від віку.

Що говорить закон

Порядок перетину державного кордону під час воєнного стану визначають Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57. Саме до цих Правил Кабінет Міністрів вніс спеціальну норму щодо чоловіків молодого віку.

У пункті 2-1 Правил передбачено, що під час дії воєнного стану обмеження на виїзд за межі України не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно, за винятком окремих випадків, визначених пунктом 2-14 цих Правил.

Ключовим у цій нормі є саме формулювання «до 22 років включно». Юристи звертають увагу, що законодавець пов’язує право на виїзд виключно з віком особи. Іншими словами, чоловік може скористатися цією нормою до дня, коли йому виповниться 23 роки. Саме тому хлопець 2004 року народження, якому ще не виповнилося 23 роки, має право перетнути державний кордон незалежно від того, чи є він студентом на момент виїзду.

Чи впливає завершення навчання

Одне з найпоширеніших запитань стосується саме випускників бакалаврату. Багато хто вважає, що після отримання диплома право на виїзд автоматично припиняється до вступу в магістратуру. Насправді така позиція не відповідає чинному законодавству. Для чоловіків віком до 23 років не має правового значення:

чи навчаються вони у закладі освіти,

чи вже отримали диплом бакалавра,

чи вступили до магістратури,

чи мають відстрочку від призову,

чи взагалі користуються будь-якими підставами для відстрочки, передбаченими Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

чи перебувають вони на військовому обліку як призовники або вже як військовозобов’язані.

Усі ці обставини набувають значення вже після досягнення особою 23-річного віку, коли до неї застосовуються загальні правила перетину державного кордону під час воєнного стану.

Інакше кажучи, закінчення навчання саме по собі не позбавляє права на виїзд чоловіка, якому ще не виповнилося 23 роки.

Наприклад, хлопець народився у 2004 році. У червні 2026 року він успішно закінчив бакалаврат, отримав диплом і планує вступати до магістратури лише восени. Протягом літа він уже не є здобувачем освіти. Попри це, сам факт відсутності статусу студента не означає автоматичної заборони на виїзд. Якщо йому ще не виповнилося 23 роки, він користується спеціальною нормою постанови Кабінету Міністрів №57 і може перетнути державний кордон за умови дотримання інших вимог законодавства. Саме тому пов’язувати право на виїзд лише з безперервністю навчання – юридично неправильно.

Які документи потрібно мати для виїзду

Попри те, що для чоловіків віком від 18 до 22 років включно діє окреме правило щодо перетину державного кордону, це не означає, що прикордонний контроль вони проходять без перевірки документів. Перед поїздкою варто переконатися, що всі необхідні документи оформлені належним чином. Як правило, прикордонники перевіряють: чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військово-обліковий документ.

Після цифровізації військового обліку паперовий документ не є єдиним можливим варіантом. Дані можуть підтверджуватися електронним військово-обліковим документом, сформованим через застосунок «Резерв+», якщо він містить актуальну інформацію про перебування особи на військовому обліку. Водночас ще до поїздки варто перевірити актуальність своїх військово-облікових даних, адже саме невідповідність інформації або наявність відміток про порушення військового обліку нерідко стають причиною додаткових перевірок на кордоні.

Чи можуть відмовити у виїзді хлопцю, якому ще не виповнилося 23 роки

Сам по собі вік до 23 років не означає, що перетнути державний кордон можна за будь-яких обставин. Прикордонники, як і раніше, перевіряють законність виїзду та мають право відмовити у пропуску, якщо існують підстави, передбачені законодавством. Зокрема, проблеми можуть виникнути, якщо:

особа не має чинного паспорта для виїзду за кордон,

військово-обліковий документ відсутній або містить відомості, які потребують додаткової перевірки

у реєстрах є інформація про перебування особи в розшуку

існують інші обмеження, передбачені законодавством.

Саме тому перед поїздкою варто перевірити актуальність своїх даних у застосунку «Резерв+» та переконатися, що документи не потребують оновлення.

На що звернути увагу перед поїздкою

Також перед перетином державного кордону бажано: перевірити строк дії закордонного паспорта, переконатися, що військово-обліковий документ є дійсним і містить актуальні дані; перевірити інформацію у застосунку «Резерв+», за потреби уточнити інформацію в органах Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути непорозумінь безпосередньо під час проходження прикордонного контролю.

Отже, чоловік, якому ще не виповнилося 23 роки, не втрачає права на виїзд за кордон лише через те, що закінчив бакалаврат і ще не вступив до магістратури. Чинні Правила перетинання державного кордону пов’язують можливість виїзду насамперед із віком особи, а не зі статусом студента чи наявністю відстрочки від мобілізації. Саме тому для хлопця 2004 року народження, якому ще не виповнилося 23 роки, відсутність навчання влітку між завершенням бакалаврату та вступом до магістратури не є підставою для відмови у виїзді за межі України.

За умови наявності необхідних документів він може скористатися правом на перетин державного кордону відповідно до пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року.

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