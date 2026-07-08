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Трамп заявив, що хоче приїхати в Україну після війни та заявив, що вірить у Зеленського

16:29, 8 липня 2026
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Президент США висловив упевненість, що Володимир Зеленський зможе відбудувати сильну Україну, а також допустив можливість свого приїзду.
Трамп заявив, що хоче приїхати в Україну після війни та заявив, що вірить у Зеленського
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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що вірить у здатність українського лідера відбудувати країну та не виключив можливості візиту до України.

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За словами Трампа, він переконаний, що Володимир Зеленський зможе побудувати сильну державу.

«Я думаю, він побудує чудову країну. Я думаю, він збирається це зробити», – сказав президент США.

Трамп також заявив, що Україна є однією з найбагатших країн світу за запасами корисних копалин, зокрема рідкоземельних елементів.

«Зараз у нас є невелика частка в цій країні, тому що у нас є деякі землі. Але у нас є корисні копалини. Це одна з найбагатших країн. Це одна з кращих країн у світі для видобування рідкоземельних елементів», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістки про можливий візит до України, Трамп заявив, що не відкидає такої можливості.

«Поїду, чого ж ні. Але не знаю, чи дозволить мені це служба безпеки в період війни», – сказав президент США.

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США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський переговори

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