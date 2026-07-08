Трамп заявил, что хочет приехать в Украину после войны, и выразил веру в Зеленского

Президент США выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский сможет восстановить сильную Украину, а также не исключил возможность своего визита.

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что верит в способность украинского лидера восстановить страну, и не исключил возможности визита в Украину.

По словам Трампа, он убежден, что Владимир Зеленский сможет построить сильное государство.

«Я думаю, он построит замечательную страну. Я думаю, он собирается это сделать», — сказал президент США.

Трамп также заявил, что Украина является одной из самых богатых стран мира по запасам полезных ископаемых, в частности редкоземельных элементов.

«Сейчас у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть некоторые земли. Но у нас есть полезные ископаемые. Это одна из самых богатых стран. Это одна из лучших стран в мире для добычи редкоземельных элементов», — отметил он.

Отвечая на вопрос журналистки о возможном визите в Украину, Трамп заявил, что не исключает такой возможности.

«Поеду, почему бы и нет. Но не знаю, разрешит ли мне это служба безопасности в период войны», — сказал президент США.

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