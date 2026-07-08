Будет штраф или запрет на въезд: категорически нельзя провозить через границу Молдовы

Важно соблюдать таможенные правила, например, запрещено ввозить наркотики, оружие и ценности.

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Международный аэропорт в Кишиневе для многих украинцев является отправной точкой для путешествий и отпусков. Однако перед поездкой необходимо пересечь границу Молдовы и соблюдать ее таможенные правила. Для въезда в страну украинцам не нужна виза. Достаточно иметь действующий заграничный паспорт. В то же время существуют ограничения относительно вещей и продуктов, которые можно перевозить через границу.

Как отмечают в МИД, в страну запрещено ввозить наркотические, химические, радиоактивные и токсичные вещества. Также под запретом находятся оружие и рецептурные лекарственные препараты. Кроме того, запрещено вывозить из Молдовы культурные ценности и антикварные предметы.

Отдельные ограничения касаются продуктов. Через границу нельзя перевозить молочную и мясную продукцию. Также запрещено ввозить посадочный материал — саженцы деревьев, семена и тому подобное.

В некоторых случаях при въезде в Молдову необходимо оформить декларацию. Это требуется, если человек перевозить коммерческие товары в личном багаже, а их стоимость превышает 1000 евро или вес составляет более 1000 килограммов нетто.

Также для отдельных товаров установлены количественные ограничения. В частности, разрешено перевозить:

ювелирные изделия — до 5 единиц на человека;

фотоаппарат или видеокамеру — по 1 штуке;

смартфоны — 2 штуки;

очки — 4 пары;

часы — 3 штуки;

портативные компьютеры и другую электронику — 1 штуку;

вино — до 2 литров;

пиво — до 5 литров;

сигареты — 200 штук или 50 сигар;

изделия из кожи — 3 штуки;

изделия из меха — 1 штуку;

лекарства без рецепта — до 5 упаковок на человека.

Во время пересечения границы таможенники проверяют багаж людей, которые въезжают в страну. Если будут обнаружены запрещенные вещи или продукты, их могут конфисковать.

Кроме того, за нарушение таможенных правил предусмотрен штраф. Его размер будет зависеть от того, какой именно товар человек пытался незаконно ввезти.

В некоторых случаях нарушителю могут запретить въезд в Молдову и депортировать из страны с запретом на посещение сроком до 5 лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пересечение границы с Польшей может осложниться, если в багаже обнаружат запрещенные или ограниченные к ввозу товары. Согласно действующим нормам Пограничной службы Польши, путешественники могут ввозить личные вещи или подарки без уплаты пошлины при условии, что их общая стоимость не превышает установленные лимиты.

Нарушение таможенных правил может привести к конфискации товаров, штрафам или другим санкциям, включая отказ во въезде.