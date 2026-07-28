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Введение на магистратуру: что нужно сделать перед дополнительными сессиями ЕВЭ и ЕПВИ

21:03, 28 июля 2026 45
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В приглашениях указана дата, время и место проведения тестирования.
Введение на магистратуру: что нужно сделать перед дополнительными сессиями ЕВЭ и ЕПВИ
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Приглашения-пропуска для участия в дополнительных сессиях вступительных испытаний в магистратуру уже доступны в электронных кабинетах участников.

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Как напомнили в Министерстве образования и науки Украины, дополнительные сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) будут проходить с 3 по 21 августа. В приглашениях указаны дата, время и место проведения тестирования.

Для абитуриентов, которые будут сдавать экзамены за границей, время в приглашении указано в соответствии с местным часовым поясом.

Украинский центр оценивания качества образования призывает участников не распространять в открытом доступе информацию о месте и времени проведения тестирования из соображений безопасности.

Перед прохождением испытаний абитуриентам необходимо:

  • сформировать приглашение-пропуск в электронном кабинете на сайте УЦОКО;
  • при возможности распечатать документ;
  • взять с собой экзаменационный лист, документ, на основании которого проходила регистрация, и приглашение-пропуск.

Участие в тестировании возможно только при наличии необходимых документов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», абитуриенты, которые планируют поступать в магистратуру или аспирантуру в 2026 году, получат дополнительную возможность сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Министерство образования и науки Украины утвердило проведение специально организованных сессий, принять участие в которых смогут как те, кто не проходил основное тестирование, так и абитуриенты, желающие улучшить свой результат. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. 

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