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Отрезал кролику уши, сломал лапы и бросил умирать: в Польше вынесли окончательный приговор мучителю

20:09, 28 июля 2026 167
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Мужчину, жестоко покалечившего кролика, отправили за решетку и на 15 лет запретили содержать животных.
Отрезал кролику уши, сломал лапы и бросил умирать: в Польше вынесли окончательный приговор мучителю
Фото: RMF24
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В Польше вступил в силу приговор по делу о жестоком обращении с кроликом по имени Марцись, которому мужчина нанес тяжкие увечья. Животное перенесло многочисленные травмы, ампутацию задних лап и обрело новый дом, а виновного приговорили к лишению свободы и запрету на содержание животных. Об этом сообщает RMF24.

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Животное в феврале недалеко от главного железнодорожного вокзала Кракова нашла женщина. Кролик был брошен с многочисленными тяжелыми травмами.

После задержания полицией мужчина признал, что нанес животному увечья, а затем оставил его на улице. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили острый предмет, которым, по данным следствия, были нанесены ранения кролику, а также марихуану.

Суд вынес окончательный приговор

Краковское общество по предотвращению жестокого обращения с животными сообщило, что приговор уже вступил в законную силу.

Суд приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы, запретил ему в течение 15 лет содержать каких-либо животных, постановил конфисковать животное и обязал выплатить 10 тысяч злотых в пользу Краковского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

В обществе отметили, что садист отрезал кролику уши, сломал лапы и нанес ножевые ранения. Комментируя решение суда, его представители задали риторический вопрос: соответствует ли такое наказание тяжести совершенного преступления.

Кролик пережил ампутацию и обрёл новую семью

Из-за полученных травм Марцисе пришлось ампутировать задние лапы. Врачи также обнаружили большой порез на спине, раны на губах, гнойное поражение глаз, язвы, повреждения в области гениталий и сильное истощение. По словам ветеринаров, инфекция представляла угрозу для жизни животного и могла привести к сепсису.

Несмотря на тяжелое состояние, кролика удалось спасти. Уже в феврале он обрёл новый дом. Его опекуншей стала женщина по имени Кася, которая имеет опыт ухода за кроликами, в частности за теми, кто имеет инвалидность.

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