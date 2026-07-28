Ветераны могут получить статус предпринимателя через «Дію»: как это сделать онлайн
В Украине запустили новую онлайн-услугу для ветеранов и ветеранок — теперь получить статус субъекта ветеранского предпринимательства (СВП) можно полностью дистанционно через портал «Дія».
Как сообщают в сервисе, воспользоваться услугой могут лица, которые хотят получить или восстановить статус субъекта ветеранского предпринимательства. Заявление формируется автоматически на основе данных пользователя, а после одобрения заявитель получает электронный выписку в своем кабинете на портале «Дія» и на электронную почту.
Подача заявления занимает до 10 минут, а решение можно получить в течение нескольких минут после прохождения проверки.
Наличие статуса субъекта ветеранского предпринимательства дает возможность пользоваться государственной поддержкой для развития бизнеса. В частности, ветераны могут претендовать на гранты, финансовую помощь, льготное кредитование, аренду государственного имущества без проведения аукциона и другие программы поддержки.
Чтобы получить статус онлайн, необходимо:
- авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП или BankID;
- выбрать услугу «Статус ветеранского предпринимательства»;
- проверить автоматически заполненные данные;
- подписать заявление квалифицированной электронной подписью и отправить его;
- после успешной проверки получить цифровую выписку в кабинете гражданина и на электронную почту.
Новая услуга должна упростить доступ ветеранов к государственным программам поддержки и помочь им развивать собственное дело.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет министров внес изменения в Порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, правительство увеличило скидку на подачу заявок в электронной форме и ввело льготные условия уплаты сборов для субъектов ветеранского предпринимательства.
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