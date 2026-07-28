  1. В Украине

Ветераны могут получить статус предпринимателя через «Дію»: как это сделать онлайн

19:46, 28 июля 2026 19
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После одобрения вы получите выписку на электронную почту и в личный кабинет в Дії.
Ветераны могут получить статус предпринимателя через «Дію»: как это сделать онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине запустили новую онлайн-услугу для ветеранов и ветеранок — теперь получить статус субъекта ветеранского предпринимательства (СВП) можно полностью дистанционно через портал «Дія».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщают в сервисе, воспользоваться услугой могут лица, которые хотят получить или восстановить статус субъекта ветеранского предпринимательства. Заявление формируется автоматически на основе данных пользователя, а после одобрения заявитель получает электронный выписку в своем кабинете на портале «Дія» и на электронную почту.

Подача заявления занимает до 10 минут, а решение можно получить в течение нескольких минут после прохождения проверки.

Наличие статуса субъекта ветеранского предпринимательства дает возможность пользоваться государственной поддержкой для развития бизнеса. В частности, ветераны могут претендовать на гранты, финансовую помощь, льготное кредитование, аренду государственного имущества без проведения аукциона и другие программы поддержки.

Чтобы получить статус онлайн, необходимо:

  • авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП или BankID;
  • выбрать услугу «Статус ветеранского предпринимательства»;
  • проверить автоматически заполненные данные;
  • подписать заявление квалифицированной электронной подписью и отправить его;
  • после успешной проверки получить цифровую выписку в кабинете гражданина и на электронную почту.

Новая услуга должна упростить доступ ветеранов к государственным программам поддержки и помочь им развивать собственное дело.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет министров внес изменения в Порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, правительство увеличило скидку на подачу заявок в электронной форме и ввело льготные условия уплаты сборов для субъектов ветеранского предпринимательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес ветераны война Дия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Антикоррупционная стратегия 2030: от конкурсов в ГБР до цифрового контроля за бронированием военнообязанных

Новые правила отбора руководителей ГБР, изменения в прокуратуре, цифровизация судов, реформа оборонных закупок и автоматизация таможни: именно такие изменения предлагает законопроект 15230-д, который должен стать основой Антикоррупционной стратегии.

Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

Пенсия за деньги: стоит ли покупать стаж и сколько это стоит в 2026 году

Не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа до пенсии, однако закон позволяет официально докупить страховой стаж: кто имеет такое право, сколько это стоит и какой способ выбрать.

ВСП принял решение о командировании судей из Донецкой области в суды Харькова и Полтавы

ВСП решил командировать четырех судей из Донецкой области и продлил командирование еще одной судьи на год.

Верховный Суд объяснил, может ли наследник требовать землю, которую уже передали другому собственнику

Истец ссылалась на судебное решение, согласно которому её матери должны были выделить землю, однако участок впоследствии оказался в собственности другого лица: ВС обязал пересмотреть дело.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]