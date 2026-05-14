Ветеранский бизнес получил льготы на регистрацию патентов, торговых марок и изобретений

19:18, 14 мая 2026
Кабинет Министров изменил порядок уплаты сборов в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кабинет Министров внес изменения в порядок уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, правительство увеличило скидку на подачу заявок в электронной форме и ввело льготные условия уплаты сборов для субъектов ветеранского предпринимательства.

Теперь за подачу заявки на объект интеллектуальной собственности в электронной форме для всех объектов будет применяться ставка сбора в размере 90% от установленного тарифа вместо действующих 75–80%.

Также правительство определило льготные ставки сборов для субъектов ветеранского предпринимательства. В частности, такие лица будут платить 25% установленного размера сбора при подаче заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец или компоновку полупроводникового изделия, а также в случае владения соответствующим патентом или свидетельством.

Для заявок на торговые марки и географические указания, а также владельцев соответствующих свидетельств, ставка сбора для субъектов ветеранского предпринимательства составит 50% установленного размера.

Отдельно урегулирован порядок уплаты сборов в случаях, когда субъект ветеранского предпринимательства является заявителем или обладателем прав совместно с лицом, не имеющим такого статуса. В таком случае за заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или компоновку полупроводниковых изделий предусмотрена уплата 50% установленного размера сбора, а заявки на торговые марки и географические указания — 75%.

Кроме того, Кабмин определил механизм доплаты сборов в случае смены заявителя — субъекта ветеранского предпринимательства — на человека без такого статуса, а также в случае дальнейшей передачи прав на объект интеллектуальной собственности лицу, не являющемуся субъектом ветеранского предпринимательства.

Документом установлен порядок подтверждения статуса субъекта ветеранского предпринимательства и предусмотрено, что в случае права на несколько льгот будет применяться та, которая обеспечивает меньший размер сбора.

