Украина получила приглашение на саммит НАТО, а партнеры готовят новые взносы для усиления ПВО — Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила приглашение на саммит НАТО, а партнеры в июне объявят новые взносы в программу PURL для усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве состоялось заседание Совета Украина – НАТО с участием Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и послов всех государств-членов Альянса.

По словам главы государства, проведение встречи именно в украинской столице стало важным политическим сигналом поддержки Украины после попыток России запугать иностранные дипломатические представительства и заставить партнеров сократить свое присутствие в Украине.

Зеленский отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров стало усиление противовоздушной и противоракетной обороны. Он сообщил, что партнеры уже приняли решение о новых взносах в программу PURL, которые должны поступить в июне.

Президент также подчеркнул необходимость ускорения работы над созданием собственной европейской системы противоракетной обороны и производством соответствующих ракет. По его словам, Европа обладает как технологическими, так и производственными возможностями для реализации такого проекта, однако нуждается в быстрых политических решениях.

Владимир Зеленский поблагодарил страны, поддерживающие это направление, в частности Францию, Норвегию, Германию, Данию, Швецию и Италию.

Отдельно во время встречи обсуждалась подготовка к будущему саммиту НАТО. Президент сообщил, что Украина получила приглашение к участию в мероприятии и будет на нем представлена. По его словам, одним из практических результатов саммита может стать дальнейшее усиление противоракетной защиты Украины.

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