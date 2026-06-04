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С какого возраста украинцы относятся к лицам пожилого возраста и когда могут выйти на пенсию

09:42, 4 июня 2026
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Граждане, которым исполнилось 58 лет и 6 месяцев, уже относятся к категории пожилых людей.
С какого возраста украинцы относятся к лицам пожилого возраста и когда могут выйти на пенсию
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В Украине лицами пожилого возраста считаются не только граждане, достигшие пенсионного возраста, но и те, кому до его наступления осталось не более полутора лет.

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Поскольку общий пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет, к категории лиц пожилого возраста относятся граждане в возрасте от 58 лет и 6 месяцев и старше, напоминает Гоструда.

В то же время право на пенсию зависит не только от возраста, но и от наличия необходимого страхового стажа. В 2026 году выйти на пенсию можно в 60, 63 или 65 лет в зависимости от количества лет страхового стажа.

Так, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа меньше, право на пенсию возникает в 63 года при наличии от 23 до 33 лет стажа.

Граждане, имеющие от 15 до 23 лет страхового стажа, смогут оформить пенсию после достижения 65-летнего возраста.

Если же лицо не имеет минимально необходимых 15 лет страхового стажа, в таком случае ему может быть назначена государственная социальная помощь в соответствии с законодательством.

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