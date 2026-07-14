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Александра Герцова избрали председателем Карловского райсуда Полтавской области

13:03, 14 июля 2026
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Собранием судей избран председатель Карловского райсуда Полтавской области.
Александра Герцова избрали председателем Карловского райсуда Полтавской области
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В понедельник, 13 июля, в Карловском районном суде Полтавской области состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель суда. Об этом сообщили в суде.

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Собранием судей Карловского районного суда Полтавской области председателем суда был избран судья Герцов Александр Николаевич сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи этого суда.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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