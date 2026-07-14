Нотариусы будут проверять, жив ли доверитель: Минюст изменил порядок удостоверения сделок

Новая редакция Порядка совершения нотариальных действий вводит для нотариусов обязательную проверку факта смерти доверителя и прекращения юридического лица, выдавшего доверенность.

Фото: Tanja Tepavac / Unsplash

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Приказом Министерства юстиции Украины от 5 июня 2026 года № 1483/5 утверждены Изменения в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины. Документом, в частности, внесены изменения в Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденный приказом Минюста от 22 февраля 2012 года № 296/5.

Основной целью внесенных изменений является совершенствование порядка совершения нотариальных действий с участием представителя и обеспечение проверки действительности полномочий, на основании которых совершаются нотариальные действия.

Вопрос проверки полномочий представителя имеет существенное практическое значение. Согласно статье 248 Гражданского кодекса Украины представительство по доверенности прекращается, в частности, в случае смерти лица, выдавшего доверенность. В связи с этим приказом Минюста введена обязанность нотариуса проверять отсутствие такого факта по данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан перед совершением нотариальных действий с участием представителя.

Суть изменений

Одной из ключевых новелл приказа стало дополнение пункта 4 главы 4 раздела I Порядка совершения нотариальных действий новыми обязанностями нотариуса при совершении нотариальных действий с участием представителя.

Как и ранее, нотариус устанавливает личность представителя, проверяет его гражданскую дееспособность и объем предоставленных полномочий. Вместе с тем теперь обязательной составляющей такой проверки является выяснение, не прекратилось ли действие доверенности в связи со смертью физического лица-доверителя либо прекращением юридического лица, выдавшего доверенность.

Для этого нотариус осуществляет проверку путем непосредственного доступа к соответствующим государственным реестрам. Если доверителем является физическое лицо, проверка проводится по сведениям Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Если доверителем является юридическое лицо, нотариус проверяет сведения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Таким образом, проверка отсутствия факта смерти доверителя либо прекращения юридического лица-доверителя становится обязательным этапом удостоверения сделок и иных нотариальных действий с участием представителя.

Ключевые положения документа

Приказом определено, что нотариус при удостоверении сделок, совершении иных нотариальных действий с участием уполномоченного представителя:

— устанавливает его личность в соответствии с требованиями статьи 43 Закона, а также проверяет его дееспособность и объем предоставленных ему полномочий;

— проверяет отсутствие факта смерти доверителя — физического лица по сведениям Государственного реестра актов гражданского состояния граждан путем непосредственного доступа к нему;

— проверяет отсутствие факта прекращения доверителя — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Украины, по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований путем непосредственного доступа к нему.

Таким образом, приказом Министерства юстиции Украины уточнен порядок проверки полномочий представителя при совершении нотариальных действий. Отныне нотариусы обязаны проверять факт смерти доверителя — физического лица и факт прекращения доверителя — юридического лица по данным соответствующих государственных реестров.

Эта новелла изменяет процедуру удостоверения сделок и иных нотариальных действий по доверенности и направлена на обеспечение их совершения только при наличии действительных представительских полномочий.

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