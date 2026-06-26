Продать дом станет проще: Минюст исключил спорную норму из Порядка совершения нотариальных действий

Минюст исключил из Порядка совершения нотариальных действий основание для отказа в удостоверении договоров, связанных с недвижимостью.

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С 12 июня 2026 года в Украине больше не действует норма, которая обязывала нотариусов отказывать в удостоверении договоров отчуждения недвижимости, если объект был построен или строился на земельном участке, не отведенном для этой цели.

Соответствующие изменения внесены приказом Министерства юстиции Украины от 5 июня 2026 года № 1483/5 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины», который вступил в силу 12 июня 2026 года.

Какая норма отменена

До внесения изменений подпункт 1.7 главы 2 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины предусматривал, что нотариус отказывает в удостоверении договора отчуждения жилого дома, здания, сооружения либо другого объекта недвижимого имущества, если из представленных документов следовало, что объект построен или строится на земельном участке, который не был отведен для соответствующей цели.

Приказом Минюста данный подпункт исключен из Порядка.

Какие проблемы возникали на практике

Подпункт 1.7 главы 2 раздела II Порядка совершения нотариальных действий долгое время оставался предметом дискуссий среди нотариусов и практикующих юристов.

Его применение фактически ставило возможность удостоверения договора отчуждения в зависимость от оценки нотариусом того, соответствует ли целевое назначение земельного участка расположенному на нем объекту недвижимости.

На практике это создавало трудности при заключении договоров в отношении жилых домов, расположенных на земельных участках для садоводства, садовых домов на землях жилой застройки, нежилых зданий на землях для садоводства, а также зданий и сооружений, возведенных на земельных участках для ведения личного крестьянского хозяйства.

В таких случаях нотариусы нередко отказывали в удостоверении договоров из-за несоответствия между видом застройки и целевым назначением земельного участка.

Кроме того, применение данной нормы фактически возлагало на нотариуса обязанность оценивать обстоятельства, выходящие за пределы его нотариальных полномочий и касающиеся соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства.

Что означают изменения

Исключение подпункта 1.7 означает, что указанное обстоятельство больше не является самостоятельным основанием для отказа нотариуса в удостоверении договора отчуждения недвижимого имущества.

В то же время изменения не изменяют требований земельного, градостроительного или строительного законодательства. Они касаются исключительно нотариальной процедуры и разграничения полномочий между нотариусами и органами, уполномоченными осуществлять контроль за законностью строительства и использованием земельных участков.

Практическое значение

Фактически приказ Минюста исключает из Порядка совершения нотариальных действий норму, которая связывала возможность удостоверения сделки с проверкой соответствия застройки целевому назначению земельного участка.

Отныне отсутствие данного положения должно способствовать более четкому разграничению нотариальных функций и контрольных полномочий государственных органов, при этом не влияя на действие требований специального законодательства относительно законности строительства и использования земельных участков.

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