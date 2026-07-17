Спецсессия ЕВЭ для поступления в магистратуру и аспирантуру: как пересдать экзамен или улучшить результат
Поступающие, которые планируют поступать в магистратуру или аспирантуру в 2026 году, получат дополнительную возможность сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Министерство образования и науки Украины утвердило проведение специально организованных сессий, участие в которых смогут принять как те, кто не проходил основное тестирование, так и абитуриенты, желающие улучшить свой результат. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Кто сможет принять участие в специальной сессии
Специально организованные сессии ЕВЭ предусмотрены для нескольких категорий поступающих. Зарегистрироваться смогут лица, которые не подавали документы для участия в основной сессии, абитуриенты, зарегистрированные, но не явившиеся на тестирование, а также те, кто хочет повторно сдать экзамен, чтобы получить более высокий конкурсный балл и повысить свои шансы на поступление.
В УЦОКО подчеркнули, что проведение специальных сессий будет финансироваться за счет средств физических или юридических лиц. Стоимость участия обещают обнародовать не позднее 5 августа.
Регистрация участников продлится с 7 по 17 августа. Для этого необходимо обратиться в приемную комиссию учреждения высшего образования, в которое поступающий планирует подавать документы.
Даты проведения ЕВЭ и объявления результатов
Специально организованные сессии единого вступительного экзамена запланированы на 11–13 сентября.
Результаты тестирования по шкале 100–200 баллов участники смогут посмотреть в своих электронных кабинетах на сайте Украинского центра оценивания качества образования до 21 сентября включительно.
В то же время в УЦОКО обратили внимание, что в 2026 году проведение специальных сессий единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований не предусмотрено.
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