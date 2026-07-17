В Тернопольской области директора психоневрологического интерната разоблачили на торговле людьми

Руководитель использовал уязвимое состояние людей от 30 до 79 лет с психическими расстройствами.

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На Тернопольщине правоохранители разоблачили директора психоневрологического дома-интерната, которого подозревают в организации схемы эксплуатации подопечных учреждения. По данным следствия, жителей интерната систематически отправляли на принудительные работы в частные хозяйства, а деньги за их труд получал руководитель учреждения.

Как сообщили в Тернопольской областной прокуратуре, директору учреждения сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — торговля людьми.

По версии следствия, подозреваемый использовал уязвимое положение людей в возрасте от 30 до 79 лет, имеющих психические расстройства. Их привлекали к работе в частных хозяйствах, на строительстве и к уборке кладбищ. За выполненную работу заказчики платили от 150 до 450 гривен в день, однако, по данным правоохранителей, эти средства присваивал директор интерната.

Следователи установили, что заказчики заранее согласовывали с руководителем вид и время выполнения работ, передавали ему оплату, после чего он давал указание персоналу выпускать жителей интерната за пределы учреждения.

Правоохранители задокументировали факты принудительного труда и передачи денег. Во время обысков они изъяли черновые записи, в которых, по данным следствия, велся учет случаев привлечения подопечных к работам.

В настоящее время проверяется информация о возможной эксплуатации как минимум 24 жителей психоневрологического интерната. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в постановлении по делу № 686/15716/20 от 12 мая 2026 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда рассмотрел вопрос правильного толкования диспозиции статьи 149 УК Украины и определения обязательных признаков состава преступления торговли людьми в делах, связанных с незаконной передачей новорожденного ребенка другим лицам, оформлением ребенка на постороннее лицо и установлением границ уголовной ответственности за такие действия.

Практическое значение этой позиции заключается в том, что Суд обратил внимание: незаконная сделка в отношении ребенка может подпадать под состав торговли людьми независимо от наличия цели эксплуатации.

Это имеет значение для квалификации дел, связанных с незаконным оформлением новорожденных детей, фиктивными родами, подделкой медицинских документов и скрытыми схемами передачи детей другим лицам.