Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для государственных служащих аппаратов местных общих судов, обеспечивающих организацию судебного процесса, будет применяться коэффициент повышения должностных окладов.

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Вступило в силу постановление Кабинета Министров № 911, предусматривающее повышение должностных окладов государственных служащих аппаратов местных общих судов с чрезмерной нагрузкой.

Об этом сообщила Государственная судебная администрация Украины.

Документ был принят правительством 1 июля 2026 года и вступил в силу в день официального опубликования в газете «Урядовий кур'єр», то есть 15 июля.

Постановление устанавливает, что на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены для государственных служащих аппаратов местных общих судов, обеспечивающих организацию судебного процесса, будут применяться повышающие коэффициенты к должностным окладам в зависимости от уровня нагрузки:

1,2 – если нагрузка превышает 50%;

1,3 – если нагрузка превышает 100%;

1,4 – если нагрузка превышает 200%.

В ГСА отметили, что в течение 30 дней после вступления постановления в силу Государственная судебная администрация совместно с Высшим советом правосудия должны утвердить перечень местных общих судов и должностей государственной службы, работники которых обеспечивают судебный процесс и работают с нагрузкой более 50%. В дальнейшем такие перечни будут обновляться ежеквартально.

Выплата повышенных должностных окладов будет осуществляться за счет средств специального фонда государственного бюджета, поступающих от уплаты судебного сбора и обращения залога в доход государства.

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