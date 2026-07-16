Из-за Карпат в Украину — пограничники остановили мужчину, который возвращался нелегально из Испании
Пограничники Мукачевского отряда во время патрулирования высокогорного участка границы задержали 36-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек границу из Румынии.
Как сообщили пограничники, мужчина рассказал, что почти год назад незаконно покинул Украину. За границей он проживал в Румынии и Испании, где пытался устроить свою жизнь.
Однако ожидания не оправдались, поэтому мужчина решил вернуться к семье, которая оставалась в Украине. Для возвращения он снова выбрал незаконный путь — через Карпаты.
В отношении нарушителя пограничники составили административный протокол. Материалы дела передали в суд.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пограничники задержали мужчин, которые планировали осуществить нелегальный переход через границу. Как выяснилось, жители Киевской, Винницкой и Волынской областей пытались незаконно пересечь приднестровский участок украинско-молдавской границы.
Отмечается, что во время задержания нарушители, услышав голосовые обращения пограничников с требованием остановиться, попытались скрыться.
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