Из-за Карпат в Украину — пограничники остановили мужчину, который возвращался нелегально из Испании

Мужчина рассказал, что почти год назад незаконно покинул Украину, жил в Румынии и Испании.

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Пограничники Мукачевского отряда во время патрулирования высокогорного участка границы задержали 36-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек границу из Румынии.

Как сообщили пограничники, мужчина рассказал, что почти год назад незаконно покинул Украину. За границей он проживал в Румынии и Испании, где пытался устроить свою жизнь.

Однако ожидания не оправдались, поэтому мужчина решил вернуться к семье, которая оставалась в Украине. Для возвращения он снова выбрал незаконный путь — через Карпаты.

В отношении нарушителя пограничники составили административный протокол. Материалы дела передали в суд.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пограничники задержали мужчин, которые планировали осуществить нелегальный переход через границу. Как выяснилось, жители Киевской, Винницкой и Волынской областей пытались незаконно пересечь приднестровский участок украинско-молдавской границы.

Отмечается, что во время задержания нарушители, услышав голосовые обращения пограничников с требованием остановиться, попытались скрыться.