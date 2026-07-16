Через Карпати до України — прикордонники зупинили чоловіка, який повертався нелегально з Іспанії
Прикордонники Мукачівського загону під час патрулювання високогірної ділянки кордону затримали 36-річного громадянина України, який незаконно перетнув кордон з Румунії.
Як повідомили прикордонники, чоловік розповів, що майже рік тому незаконно залишив Україну. За кордоном він проживав у Румунії та Іспанії, де намагався облаштувати своє життя.
Однак очікування не справдилися, тож чоловік вирішив повернутися до родини, яка залишалася в Україні. Для повернення він знову обрав незаконний шлях — через Карпати.
Щодо порушника прикордонники склали адміністративний протокол. Матеріали справи передали до суду.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», прикордонники затримали чоловіків, які планували здійснити нелегальний перехід через кордон. Як з’ясувалося, жителі Київської, Вінницької та Волинської областей намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.
Зазначається, що під час затримання порушники, почувши голосові звернення прикордонників про зупинку, вдалися до втечі.
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