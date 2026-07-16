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Як не підчепити кліща у місті: найнебезпечніші місця та прості правила захисту

17:50, 16 липня 2026 95
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Кліщі дедалі частіше зустрічаються не лише в лісах, а й у міських парках, дворах і скверах.
Як не підчепити кліща у місті: найнебезпечніші місця та прості правила захисту
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Багато людей досі вважають, що кліщів можна підчепити лише під час прогулянки лісом. Проте останніми роками ситуація суттєво змінилася. Через потепління клімату, м'якіші зими та збільшення кількості зелених зон у містах ці павукоподібні дедалі частіше зустрічаються в міських парках, скверах, дворах, на дитячих майданчиках і навіть біля житлових будинків.

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Фахівці наголошують, що ризик укусу існує не лише під час відпочинку на природі. Достатньо пройтися газоном, сісти на траву в парку або вигуляти домашнього улюбленця, щоб опинитися в зоні ризику.

Чому кліщі стали поширеними у містах

Кліщі добре пристосовуються до нових умов. Їм не обов'язково жити в густих лісах — для виживання достатньо високої трави, чагарників, вологих ділянок і наявності тварин, на яких вони паразитують.

Переносниками кліщів можуть бути птахи, їжаки, гризуни, безпритульні та домашні собаки й коти. Саме тому вони легко поширюються у міському середовищі, де є достатньо зелених насаджень.

Найбільша активність кліщів традиційно припадає на весну та початок літа, однак у теплі роки вони залишаються активними до осені, а іноді — навіть узимку під час тривалих відлиг.

Чим небезпечний укус кліща

Не кожен кліщ є переносником інфекцій, однак визначити це за зовнішнім виглядом неможливо.

Найвідомішим захворюванням, яке можуть переносити кліщі, є хвороба Лайма (кліщовий бореліоз). За відсутності своєчасного лікування вона може уражати суглоби, нервову систему, серце та інші органи.

Також кліщі можуть переносити й інші інфекції, хоча вони трапляються значно рідше.

Важливо пам'ятати, що характерне почервоніння у вигляді кільця після укусу з'являється не в усіх випадках. У деяких людей перші симптоми можуть нагадувати звичайну застуду: підвищення температури, слабкість, біль у м'язах або головний біль.

Де найчастіше можна зустріти кліщів

Небезпечними можуть бути не лише ліси, а й звичні місця для щоденного відпочинку:

  • міські парки та сквери;
  • прибудинкові газони;
  • високі трави біля доріг;
  • дитячі майданчики, оточені зеленими насадженнями;
  • дачні та присадибні ділянки;
  • місця вигулу домашніх тварин.

Кліщі не стрибають із дерев і не літають. Вони чекають на траві або невисоких кущах, а коли людина чи тварина проходить поруч, чіпляються за одяг або шерсть.

Як зменшити ризик укусу

Повністю уникнути контакту з кліщами неможливо, однак ризик можна значно знизити.

Для цього рекомендують:

  • обирати закритий одяг світлих кольорів під час прогулянок у місцях із високою травою;
  • використовувати репеленти відповідно до інструкції;
  • уникати сидіння безпосередньо на траві;
  • після прогулянки ретельно оглядати себе, дітей і домашніх тварин;
  • випрати або струсити одяг після повернення додому.

Особливу увагу під час самоогляду варто приділити шиї, пахвам, ділянці за вухами, волосистій частині голови, паховим складкам та зоні за колінами.

Що робити, якщо кліщ уже присмоктався

Чим швидше кліща буде видалено, тим нижчим може бути ризик передачі окремих інфекцій.

Якщо є можливість, краще звернутися до медичного закладу. Якщо такої можливості немає, кліща потрібно обережно видалити спеціальним пристроєм або тонким пінцетом, не стискаючи його тіло. Після цього місце укусу необхідно обробити антисептиком і протягом кількох тижнів спостерігати за самопочуттям.

У разі появи почервоніння, підвищення температури, висипу або інших незвичних симптомів слід якомога швидше звернутися до лікаря. За потреби він призначить обстеження або лікування.

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