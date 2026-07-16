Заступник начальника Рівненського ТЦК брав хабарі за відстрочки від мобілізації автомобілями

Автомобіль Toyota Highlander, який фігурує у справі, перебуває під арештом як речовий доказ.

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди за оформлення відстрочок від мобілізації та зняття військовозобов'язаних із розшуку.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, посадовець розробив цілу приховану схему з одержання неправомірної винагороди від військовозобов’язаних чоловіків. Оформлення відстрочки, навіть за наявності законних підстав, чи зняття з розшуку коштували чоловікам від 10 до 12 тис. доларів США залежно від кожного конкретного випадку.

У Бюро зазначають, що для приховування незаконних доходів посадовець оформлював активи на довірених осіб. Один із задокументованих епізодів стосується придбання для нього автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску вартістю 19,5 тисячі доларів США.

За версією слідства, військовозобов'язаний отримав необхідні документи лише після того, як передав посадовцю ключі від автомобіля. Водночас обвинувачений не встиг переоформити транспортний засіб на себе, оскільки його викрили працівники ДБР.

Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ДБР повідомили, заступник керівника ОТЦК та СП визнав свою вину та перерахував донат на ЗСУ у розмірі 1,5 млн грн. Крім того, після викриття схеми, у Рівненському ОТЦК та СП відбулась низка кадрових змін з метою запобігання аналогічним правопорушенням.

Автомобіль Toyota Highlander, який фігурує у справі, перебуває під арештом як речовий доказ.

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