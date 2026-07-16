Обов'язкові ДСТУ пропонують зробити безкоштовними: зараз за них потрібно платити

Обов'язкові правила не повинні бути платними — автори ініціативи пропонують відкрити вільний доступ до відповідних ДСТУ.

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Якщо держава вимагає від громадян і бізнесу дотримуватися певних правил, то кожен повинен мати можливість безкоштовно з ними ознайомитися. Проте сьогодні частина національних стандартів (ДСТУ), вимоги яких фактично є обов'язковими, доступна лише за плату. Через це підприємства, учасники публічних закупівель і громадяни змушені купувати документи, щоб дізнатися, яким вимогам вони мають відповідати. Саме цю проблему пропонують вирішити на рівні законодавства.

Ініціатива щодо безоплатного доступу до обов'язкових ДСТУ

На сайті Кабміну зареєстровано петицію №41/010329-26еп із закликом забезпечити вільний і безоплатний доступ до всіх національних стандартів (ДСТУ), вимоги яких є обов'язковими відповідно до законодавства України або на які містяться посилання в нормативно-правових актах.

Автор звернення зазначає, що питання стосується забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, а також запобігання дискримінації.

Він нагадує, що відповідно до статті 57 Конституції України кожному гарантується право знати свої права та обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, які визначають права й обов'язки громадян, повинні бути доведені до відома населення у встановленому законом порядку.

Чому виникла проблема з доступом до стандартів

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26 травня 2026 року №118 було прийнято та введено в дію 21 новий національний стандарт у сферах безпеки машин, вантажопідіймальних кранів, навантажувачів та залізничної інфраструктури.

Як зазначає автор, вимоги цих та інших національних стандартів застосовуються не лише під час підтвердження відповідності продукції, виконання вимог технічних регламентів і нормативно-правових актів. Вони також часто включаються замовниками до тендерної документації під час проведення публічних закупівель через електронну систему Prozorro.

Через це, на думку автора звернення, громадяни, підприємства та учасники публічних закупівель змушені сплачувати кошти лише для того, щоб ознайомитися з вимогами, яких вони зобов'язані дотримуватися або яким повинні підтвердити відповідність.

Чому таку практику вважають незаконною

Наголошується, що така практика суперечить статті 57 Конституції України та принципу правової визначеності.

Крім того, на думку автора, вона створює необґрунтовані перешкоди для участі у публічних закупівлях і не відповідає принципам відкритості, добросовісної конкуренції та недискримінації учасників.

Що пропонують змінити

Кабмін закликають:

розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо забезпечення вільного та безоплатного доступу до всіх національних стандартів, вимоги яких є обов'язковими відповідно до законодавства України або на які містяться посилання в нормативно-правових актах;

до внесення відповідних змін до законодавства забезпечити відкритий та безоплатний доступ до таких національних стандартів через офіційні державні електронні інформаційні ресурси;

вжити заходів щодо недопущення встановлення обов'язкових вимог до громадян і суб'єктів господарювання шляхом посилання на документи, офіційний текст яких є платним і недоступним для вільного ознайомлення.

Обов'язкові вимоги держави мають бути відкритими для всіх

На завершення автор зазначає, що правова держава не може покладати на особу обов'язок дотримуватися вимог, з якими вона не має можливості безоплатно ознайомитися.

«Обов'язкові вимоги держави повинні бути відкритими, офіційними та однаково доступними для кожного», — йдеться у петиції.

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