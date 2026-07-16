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Понад 600 перевірок і 3,3 млн грн штрафів: які порушення виявили під час контролю цін на ліки

20:03, 16 липня 2026 122
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Під час здійснення заходів державного нагляду порушення вимог законодавства про ціни і ціноутворення встановлено у 406 випадках, що становить майже 67 % від загальної кількості проведених перевірок.
Понад 600 перевірок і 3,3 млн грн штрафів: які порушення виявили під час контролю цін на ліки
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Держпродспоживслужба у першому півріччі 2026 року провела понад 600 перевірок суб’єктів господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами й медичними виробами. За результатами контролю за порушення вимог законодавства у сфері ціноутворення застосували штрафні санкції на загальну суму 3,3 млн грн.

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Як повідомили у Держпродспоживслужбі, протягом шести місяців фахівці провели 607 перевірок. Із них 96 були плановими, а 511 — позаплановими.

Порушення законодавства про ціни та ціноутворення виявили у 406 випадках, що становить майже 67% від загальної кількості проведених перевірок.

За результатами контрольних заходів ухвалили 367 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 3,3 млн грн. Також видали 181 припис щодо усунення виявлених порушень.

Крім того, 271 посадову особу притягнули до адміністративної відповідальності. Загальна сума накладених штрафів склала 668,1 тис. грн. До державного бюджету вже надійшло 2,66 млн грн.

Окремо територіальні органи Держпродспоживслужби проводили моніторинг державних регульованих цін на лікарські засоби, які відшкодовуються в межах урядової програми «Доступні ліки».

У першому півріччі 2026 року здійснили 17,7 тисячі таких моніторингів та проаналізували 2,8 мільйона цін на лікарські засоби, що відпускаються за програмою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув стан виконання рішення РНБО щодо забезпечення доступності лікарських засобів для населення та законодавчих змін, ухвалених для його реалізації.

На виконання рішення РНБО парламент раніше ухвалив низку законів, зокрема щодо перенесення введення в дію нового Закону «Про лікарські засоби» до 1 січня 2027 року, впровадження в українське законодавство положень «Правила Болар» та вдосконалення патентного законодавства.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про запровадження механізмів реферування та декларування цін на лікарські засоби. Для стримування зростання вартості препаратів створено Національний каталог цін, обмежено торговельні надбавки, заборонено приховані маркетингові платежі між виробниками, дистриб’юторами та аптечними мережами. Також виробники добровільно знизили ціни більш ніж на 300 лікарських засобів.

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