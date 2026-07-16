На Харківщині жінка штучно зруйнувала будинок, щоб отримати житловий сертифікат

Щоб створити видимість знищення житла, жінка за винагороду попросила знайомого розібрати цегляні стіни будинку, імітуючи наслідки ворожого удару.

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Мешканці села Петрівське Ізюмського району на Харківщині повідомили про підозру у шахрайстві за фактом незаконного отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення». За даними слідства, жінка могла інсценувати руйнування власного будинку, щоб отримати кошти на придбання нового житла.

Як повідомили у Харківській міській прокуратурі, навесні 2023 року жінка вирішила оформити компенсацію за будинок у селі. При цьому, за даними слідства, покрівлю оселі демонтували ще до початку повномасштабного вторгнення, а сама будівля не була пошкоджена внаслідок бойових дій.

Щоб створити видимість зруйнованого внаслідок російської атаки житла, власниця за винагороду попросила знайомого розібрати цегляні стіни будинку. Після цього вона звернулася із заявою про отримання компенсації.

Під час обстеження будинку комісією з розгляду питань щодо надання компенсації жінка повідомила, що оселю нібито зруйнувала російська атака. На підставі поданих нею відомостей у жовтні 2024 року їй видали житловий сертифікат на суму майже 800 тисяч гривень.

Надалі отримані кошти жінка використала для придбання двокімнатної квартири в Балаклії Ізюмського району.

Втім, результати комплексних судових будівельно-технічної та вибухово-технічної експертиз спростували версію про руйнування будинку внаслідок бойових дій.

Жінці повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві 42-річному уродженцю Донецької області повідомили про підозру у спробі незаконно отримати державну компенсацію за програмою «єВідновлення» за будинок, який йому ніколи не належав. Сума компенсації мала становити понад 2,6 млн грн, наголошують в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік отримав у приватному бюро технічний паспорт на приватний будинок у Волноваському районі Донецької області, який перебуває у зоні бойових дій, після чого звернувся до державного реєстратора на Київщині.

На підставі поданих документів до Державного реєстру речових прав внесли зміни, оформивши на підозрюваного право власності на будинок площею майже 98 кв. м, хоча фактично нерухомість належить іншим людям.