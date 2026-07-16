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Податкова декларація: хто може підписувати документ від імені юридичної особи

20:57, 16 липня 2026 131
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У ДПС нагадали, які посадові особи мають право засвідчувати податкову звітність підприємства, а також роз'яснили порядок передачі таких повноважень іншій особі.
Податкова декларація: хто може підписувати документ від імені юридичної особи
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Податковим кодексом України передбачено, що платник податків самостійно обирає спосіб подання податкової декларації, якщо інше прямо не встановлено законодавством. Відповідно до пункту 49.3 статті 49 ПКУ декларацію можна подати особисто платником податків або його уповноваженим представником, а також в електронному вигляді засобами електронного зв'язку.

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При цьому електронне подання здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Згідно з пунктом 48.1 статті 48 ПКУ податкова декларація повинна бути оформлена за формою, затвердженою в порядку, визначеному пунктом 46.5 статті 46 Кодексу, яка є чинною на дату її подання.

Форма декларації має відповідати вимогам законодавства щодо конкретного податку чи збору та містити всі передбачені законом обов'язкові реквізити.

Перелік таких реквізитів визначений пунктом 48.3 статті 48 ПКУ. Зокрема, декларація обов'язково повинна містити підпис фізичної особи – платника податків або посадових осіб юридичної особи, визначених Податковим кодексом, а також печатку платника податків, якщо вона використовується.

Водночас підпункт 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 ПКУ встановлює, що податкова декларація юридичної особи має бути підписана її керівником або іншою уповноваженою особою, а також особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання звітності до контролюючого органу. Якщо бухгалтерський облік веде безпосередньо керівник підприємства, саме він одноосібно підписує декларацію.

Підтвердженням справжності податкової звітності є власноручний підпис уповноваженої особи на паперовому документі. Якщо ж декларація подається в електронній формі, вона повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до вимог Закону України № 2155-VIII.

Положення статей 64 та 66 Податкового кодексу визначають, що інформацію про керівника юридичної особи та інших осіб, які мають право діяти від її імені, контролюючі органи отримують із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Такий обмін інформацією здійснюється автоматично в межах інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДПС відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Водночас пункт 19.1 статті 19 ПКУ передбачає, що платник податків має право вести справи, пов'язані зі сплатою податків, як особисто, так і через свого представника. Особиста участь платника у податкових правовідносинах не позбавляє його права користуватися послугами представника. Так само участь представника не обмежує право самого платника брати участь у таких правовідносинах.

Відповідно до пункту 19.2 статті 19 ПКУ представником платника податків є особа, яка на підставі закону або довіреності має право представляти його законні інтереси та здійснювати від його імені дії, пов'язані з виконанням податкових обов'язків.

При цьому згідно з пунктом 19.3 статті 19 ПКУ представник користується всіма правами, які Податковий кодекс надає самому платнику податків.

Порядок оформлення повноважень представника юридичної особи визначено статтею 246 Цивільного кодексу України. Вона встановлює, що довіреність від імені юридичної особи видається її органом управління або іншою особою, яка наділена такими повноваженнями установчими документами.

Окремо Податковий кодекс регламентує порядок роботи через Електронний кабінет. Так, відповідно до абзацу другого пункту 42.6 статті 42 ПКУ саме керівник платника податків визначає перелік уповноважених осіб, які мають право від його імені підписувати, подавати та отримувати документи й інформацію через Електронний кабінет, а також визначає обсяг їхніх повноважень.

Якщо керівник делегує іншій особі право підписувати електронні документи, він зобов'язаний повідомити про це контролюючий орган, у якому перебуває на обліку платник податків. Для цього в електронному вигляді подається Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Таке Повідомлення формується відповідно до додатка 1 до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року № 557, та надсилається за ідентифікатором форми J1391105.

Отже, податкова декларація юридичної особи повинна містити підписи посадових осіб, визначених Податковим кодексом. Насамперед це керівник, інформація про якого внесена до Єдиного державного реєстру, або інша належним чином уповноважена особа, а також головний бухгалтер чи інша особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку.

При цьому уповноважена особа набуває права підписувати податкову декларацію залежно від форми її подання.

Якщо декларація оформлюється на папері, таке право надається шляхом видачі довіреності керівником юридичної особи або іншою особою, яка має відповідні повноваження згідно з установчими документами.

Якщо ж декларація подається в електронній формі, право підпису виникає після направлення до контролюючого органу відповідного Повідомлення про надання інформації щодо електронного підпису уповноваженої особи.

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