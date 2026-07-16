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До 3400 гривень штрафу: за що можуть покарати власників тварин на пляжі

21:25, 16 липня 2026 28
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Найсуворіше покарання чекає на тих, чий собака налякав інших відпочивальників, пошкодив чуже майно або когось укусив.
До 3400 гривень штрафу: за що можуть покарати власників тварин на пляжі
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У літній сезон українці часто вирушають на відпочинок біля водойм разом із домашніми улюбленцями. Однак така прогулянка може завершитися адміністративним протоколом, якщо власник порушує встановлені правила утримання та вигулу тварин. 

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Згідно із Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за окремі порушення під час перебування із собакою у громадських місцях передбачена відповідальність.

В українському законодавстві немає загальної прямої заборони на перебування із собаками біля водойм. Водночас правила відвідування офіційних пляжів можуть встановлювати органи місцевого самоврядування або надавачі послуг. На таких територіях можуть діяти обмеження щодо перебування з тваринами.

Штраф загрожує, якщо:

  • собака перебуває у громадському місці без повідка;
  • собака потенційно небезпечної породи знаходиться без намордника;
  • власник ігнорує заборонні знаки на облаштованих зонах відпочинку;
  • господар не прибирає екскременти за твариною.

Відповідно до статті 154 КУпАП («Порушення правил тримання собак і котів»), за вигул собаки з порушенням встановлених правил передбачений штраф.

За перше порушення власнику можуть призначити штраф від 170 до 340 гривень. Якщо протягом року аналогічне порушення буде зафіксоване повторно, сума штрафу становитиме від 340 до 510 гривень.

Більш суворе покарання передбачене у випадках, коли тварина налякала людей, пошкодила чуже майно або завдала шкоди здоров’ю. За такі порушення штраф може становити від 1 700 до 3 400 гривень. Крім того, закон передбачає можливість конфіскації тварини за рішенням суду.

Окремо власника можуть оштрафувати за забруднення території пляжу. За порушення правил благоустрою, передбачене статтею 152 КУпАП, громадянам загрожує штраф від 340 до 1 360 гривень.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала про справу, в якій суд зобов’язав власницю собаки виплатити 30 тисяч гривень компенсації через те, що її пес покусав дитину.

Крім цього, звертали увагу, що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною.

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штраф адміністративне правопорушення тварини

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