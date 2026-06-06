Пітбуль без намордника покусав шестирічну дівчинку у Вінниці: суд зобов'язав власницю виплатити 30 тисяч гривень

Дитина зазнала множинних укусів, перенесла операцію та тривале лікування.

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Вінницький міський суд Вінницької області розглянув цивільну справу № 127/3668/26 за позовом матері, яка діяла в інтересах своєї малолітньої доньки, до власниці собаки про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок нападу тварини. Предметом спору стало стягнення компенсації моральної шкоди, заподіяної дитині через отримані тілесні ушкодження та пов’язані з ними фізичні й психологічні страждання.

Суть справи

Судом встановлено, що в місті Вінниці собака породи пітбуль, яка належала відповідачці, під час вигулу без повідка та намордника напала на шестирічну дитину та завдала їй множинних укусів правого плеча.

Після нападу дитину було госпіталізовано до травматологічного відділення. Того ж дня їй проведено оперативне втручання із застосуванням внутрішньовенної анестезії, виконано первинну хірургічну обробку ран, їх промивання та дренування. Надалі дитина проходила курс антирабічної вакцинації та тривале лікування, включаючи післяопераційне спостереження й амбулаторну допомогу. Медичні документи підтвердили наявність множинних укушених ран правого плеча та утворення рубців після завершення лікування.

Факт нападу собаки та порушення правил її утримання був встановлений постановою Вінницького міського суду Вінницької області від 24 вересня 2025 року у справі про адміністративне правопорушення. Власницю тварини було визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень із конфіскацією собаки породи пітбуль. Постанова набрала законної сили.

Позивачка зазначала, що напад тварини спричинив дитині не лише фізичні ушкодження, а й значні моральні страждання. Подія стала для малолітньої раптовою та травматичною, викликала гострий страх, відчуття небезпеки для життя та безпорадності. Після нападу дитина перенесла оперативне втручання, численні перев’язки, дренування ран та антирабічні заходи, що супроводжувались болем і психологічним дискомфортом.

Також було зазначено, що після пережитого у дитини спостерігалися підвищена тривожність, страх перед тваринами, порушення сну, плаксивість, емоційна нестабільність, небажання залишатися без батьків та виходити на вулицю. Окрім цього, через лікування вона не змогла бути присутньою на своєму першому шкільному святі — першому дзвонику, що стало додатковим джерелом душевних переживань.

У зв’язку із зазначеними обставинами мати звернулася до суду з вимогою про стягнення 30 000 гривень моральної шкоди. Відповідачка під час розгляду справи позовні вимоги визнала у повному обсязі.

Позиція суду

Суд зазначив, що відповідно до частини шостої статті 82 Цивільного процесуального кодексу України постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, яка набрала законної сили, є обов’язковою для суду під час розгляду цивільної справи щодо правових наслідків дій особи в частині встановлення факту вчинення таких дій та особи, яка їх вчинила.

Суд звернув увагу, що відповідно до статей 1167 та 1168 Цивільного кодексу України моральна шкода, завдана неправомірними діями, підлягає відшкодуванню особою, яка її завдала. При цьому моральна шкода, спричинена каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути компенсована у грошовій формі.

Також суд навів положення статті 1187 Цивільного кодексу України, відповідно до яких утримання службових собак та собак бійцівських порід належить до діяльності, що створює підвищену небезпеку для оточуючих, а тому шкода, завдана таким джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка його утримує.

Крім того, суд послався на статтю 12 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», яка передбачає обов’язок особи, що утримує тварину, відшкодувати завдану нею шкоду в повному обсязі.

Висновки суду

Оцінюючи обставини справи, суд дійшов висновку, що внаслідок нападу собаки дитина зазнала значного фізичного болю та моральних страждань. Суд визнав доведеним, що потерпіла перенесла оперативне втручання, тривале лікування, емоційний стрес, страх та психологічне виснаження, що суттєво змінило звичний спосіб її життя.

Окремо суд наголосив, що через отримані ушкодження та лікування дитина була позбавлена можливості взяти участь у своєму першому шкільному святі — першому дзвонику, який є важливою та неповторною подією в житті кожної дитини. На переконання суду, ці обставини свідчать про істотність вимушених змін у життєвих відносинах дитини та її матері.

З урахуванням характеру правопорушення, глибини фізичних і душевних страждань потерпілої, ступеня вини відповідачки, а також того, що остання повністю визнала позовні вимоги, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого розміру компенсації.

Рішенням суду позов задоволено повністю. З відповідачки стягнуто на користь матері, яка діяла в інтересах малолітньої доньки, 30 000 гривень моральної шкоди та 3 328 гривень судового збору.

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