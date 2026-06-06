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В Україні запускають першу повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна»

14:24, 6 червня 2026
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Мільярди гривень щороку спрямовуватимуться на створення культурного продукту.
В Україні запускають першу повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна»
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск першої повноформатної програми підтримки української культури «Тисячовесна».

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За його словами, мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту.

«Програма охоплює сім напрямів, від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня.

Проєкти з усіх куточків країни. Близько 17% із них дебютні. Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме», - заявив він.

Глава держави підкреслив, що розвиток сучасної української культури, підтримка авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили.

«Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає. Дякую всім, хто працює для того, щоб український голос звучав ще сильніше через творчість», - додав він.

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Володимир Зеленський культура

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