В Україні запускають першу повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна»

Мільярди гривень щороку спрямовуватимуться на створення культурного продукту.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск першої повноформатної програми підтримки української культури «Тисячовесна».

За його словами, мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту.

«Програма охоплює сім напрямів, від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня.

Проєкти з усіх куточків країни. Близько 17% із них дебютні. Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме», - заявив він.

Глава держави підкреслив, що розвиток сучасної української культури, підтримка авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили.

«Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає. Дякую всім, хто працює для того, щоб український голос звучав ще сильніше через творчість», - додав він.

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