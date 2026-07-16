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Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

15:00, 16 липня 2026
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ВРП звільнила прокурора Олега Погрібного за позаслужбові зв’язки та недостовірну декларацію доброчесності.
Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності
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Вища рада правосуддя підтримала рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 1 квітня 2026 року та звільнила з посади прокурора Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Олега Погрібного.

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Підставою для звільнення стали грубі порушення прокурорської етики, конфлікт інтересів та подання недостовірних відомостей у Декларації доброчесності.

Обставини дисциплінарної справи

Службове розслідування, проведене Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону, встановило, що у період з 1 березня по 8 квітня 2025 року прокурор Погрібний вступив у позаслужбові стосунки з одним із фігурантів кримінального провадження.

Через месенджер Signal він обговорював та планував своє сприяння незаконному зняттю з військового обліку військовозобов’язаних осіб мобілізаційного віку. Йдеться про вплив на службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) з метою внесення недостовірних даних до реєстру «Оберіг» за неправомірну вигоду.

Факт позаслужбового спілкування та планування протиправних дій підтверджено даними з мобільного телефону фігуранта справи.

19 березня 2025 року, тобто в період вчинення вказаних дій, Олег Погрібний подав Декларацію доброчесності прокурора, у якій запевнив, що не вчиняв дій, які порочать звання прокурора. Комісія кваліфікувала це як подання завідомо недостовірних (неповних) відомостей.

Рішення КДКП та ВРП

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів встановила порушення:

  • ст. 19 Закону України «Про прокуратуру»;
  • статей 4, 11, 16, 19, 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів.

Дії прокурора Погрібного кваліфіковано як дисциплінарний проступок, що порочить звання прокурора, підриває авторитет органів прокуратури та викликає сумнів у його об’єктивності, неупередженості та чесності.

Вища рада правосуддя, розглянувши скарги прокурора, залишила рішення КДКП без змін і звільнила Олега Погрібного з посади в органах прокуратури.

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прокурор звільнення КДКП ВРП

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Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

ВРП звільнила прокурора Олега Погрібного за позаслужбові зв’язки та недостовірну декларацію доброчесності.

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