Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Нацгвардія відмовилася розглядати документи 22-річного сина загиблого військового через відсутність статусу утриманця.

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Житомирський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Головного управління Національної гвардії України про повернення на доопрацювання документів повнолітнього сина загиблого військовослужбовця, який звернувся за одноразовою грошовою допомогою. Суд дійшов висновку, що після змін до законодавства, які набрали чинності у березні 2024 року, повнолітні діти належать до кола осіб, які мають право на частку одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабміну №168, а тому підтверджувати статус утриманця їм не потрібно.

Суд також зазначив, що під час ухвалення рішення уповноважений орган повинен застосовувати законодавство, чинне на момент розгляду заяви, а не вимагати документи, які більше не передбачені для цієї категорії отримувачів допомоги.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду після того, як Головне управління Національної гвардії України повернуло до військової частини документи щодо призначення йому одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів №168.

Батько позивача — військовослужбовець Національної гвардії України — помер 9 квітня 2025 року під час стаціонарного лікування від ускладнень, спричинених бойовим пораненням. Після його смерті син подав заяву про призначення одноразової грошової допомоги.

Однак Нацгвардія не прийняла рішення щодо призначення виплати, а повернула документи на доопрацювання. Орган вказав, що заявник не надав рішення суду про перебування на утриманні батька або іншого документа, який підтверджує право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, тому вважав пакет документів неповним.

Позивач оскаржив таке рішення до адміністративного суду.

Що встановив суд

Суд зазначив, що спір стосувався права повнолітнього сина загиблого військовослужбовця на отримання одноразової грошової допомоги.

Суд звернув увагу, що Законом №3515-IX, який набрав чинності 29 березня 2024 року, було викладено у новій редакції статтю 16-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Після цих змін до членів сім'ї загиблого, які мають право на одноразову грошову допомогу, прямо віднесено дітей незалежно від того, чи досягли вони повноліття. Натомість статус утриманця має значення лише для окремої категорії осіб і не стосується дітей як самостійної категорії отримувачів допомоги.

Суд підкреслив, що хоча на момент смерті військовослужбовця позивачу вже виповнилося 22 роки, після внесення змін до статті 16-1 Закону №2011-XII повнолітні діти належать до членів сім'ї загиблого, які мають право на одноразову грошову допомогу.

Яке законодавство застосовується

Окремо суд проаналізував питання дії законодавства у часі.

Суд зазначив, що правовідносини щодо призначення одноразової грошової допомоги виникають із моменту подання заяви та тривають до ухвалення рішення уповноваженим органом.

Тому якщо на час розгляду заяви вже діє нова редакція закону, саме її повинен застосовувати орган влади. Суд послався на практику Конституційного Суду та Верховного Суду щодо застосування нормативно-правових актів у часі й дійшов висновку, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний керуватися законодавством, чинним на момент прийняття рішення, якщо інше прямо не встановлено законом.

За таких обставин суд визнав, що повернення документів на доопрацювання з мотивів ненадання підтвердження перебування на утриманні не відповідало чинній редакції статті 16-1 Закону №2011-XII.

Що вирішив суд

Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов. Суд визнав протиправним та скасував рішення Головного управління Національної гвардії України про повернення документів на доопрацювання, зобов'язав повторно розглянути заяву позивача про виплату одноразової грошової допомоги та прийняти рішення з урахуванням висновків суду. Крім того, суд стягнув на користь позивача 1064,96 грн судового збору за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління НГУ.

Водночас суд не зобов'язав здійснити виплату одноразової грошової допомоги, а лише зобов'язав Головне управління Національної гвардії України повторно розглянути заяву, застосувавши чинну редакцію статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та врахувавши правові висновки, викладені в рішенні суду.

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